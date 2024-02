Masterchef, i concorrenti svegli fino all'alba. La puntata: prova in esterna in Val di Chiana, ospiti Pierluigi Roscioli e lo chef Errico Recanati

Novità a Masterchef Italia, per la prima volta i concorrenti per superare la prova dovranno stare svegli tutta la notte. Ospiti della puntata in onda questa sera, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, Pierluigi Roscioli, maestro della lievitazione, e per la prova in esterna ci sarà lo chef Errico Recanati, 1 stella Michelin .

La lunga notte di Masterchef: concorrenti svegli fino all'alba. Prova in esterna in Val di Chiana

Anticipazioni

Per la prima volta, a MasterChef Italia, i cuochi amatoriali affronteranno una prova che li terrà svegli per tutta la notte: negli episodi di giovedì 1° febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand, i cuochi amatoriali avranno infatti a che fare con i lievitati, motivo per il quale tutto il lavoro fatto in serata rimarrà un affascinante e misterioso segreto per ore e ore, fino al mattino, quando potranno finalmente lavorare l’impasto.