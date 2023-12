Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi confessa a Vittorio la sua versione su Beatrice Luzzi: «Lei è cattiva»

Natale movimentato nella casa del Grande Fratello. Infatti, Beatrice Luzzi ha raccontato a Fiordaliso che Giuseppe Garibaldi è andato in escandescenza nella notte e si è spaccato una mano. «Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito - ha spiegato Luzzi -. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata. e uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo? La sceneggiata l’ha fatta lui». A tale proposito, risentito per l'ennesimo problema sorto con la gieffina, Giuseppe Garibaldi ha deciso di parlare con Vittorio che più di ogni altro conosce e capisce l'attrice all'interno della Casa. Secondo il bidello, la donna è sempre pronta a pugnalarlo alle spalle.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi ha raccontato a Vittorio la sua versione dei fatti: appena ha visto Beatrice sedersi al tavolo per fare la spesa, il bidello se n'è andato.

Non è obbligato a stare nello stesso posto in cui si mette Beatrice. «È la prima volta che mi capita una persona così - ha spiegato Giuseppe a Vittorio -. Tu la vuoi bene e la tratti meglio di tutti, va bene. Però credimi io queste cose le sapevo già due mesi fa. Io non ho fatto nulla di male come lei si è seduta io me ne sono andato. Non è che è nella legge costituzionale che dove c'è lei io ci debba esserci anche io per forza. Lei è cattiva. Non sono gesti da fare e parole da dire le sue. Lei vuole sempre ritornare sugli stessi argomenti. Dopo che una persona ti chiede scusa non è necessario stuzzicare. Se non mi vuole bene può anche evitarmi».