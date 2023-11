​Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination e sondaggi del reality di Canale 5

È lunedì e come sempre torna il consueto appuntamento con il «Grande Fratello», giunto ormai alla sua 22° puntata. In diretta dalla casa più famosa d'Italia, Alfonso Signorini condurrà il reality più discusso di sempre, tra nuovi addii ed eliminazioni, storie e intrecci che continuano ad evolvere.

Ma chi rischia l'eliminazione stasera e cosa dicono i sondaggi? Scopriamo insieme anticipazioni, nomination e percentuali del televoto di oggi, lunedì 27 novembre, in attesa di sintonizzarci alle 21.30 su Canale 5.

Nomination: chi seguirà Ciro Petrone?

Dopo l'uscita spontanea di Ciro Petrone, la scorsa settiamana, nella puntata di oggi non ci sarà la proclamazione del concorrente preferito della settimana, ma si passerà direttamente alla fase dell'eliminazione.

I tre nomi finiti in nomination che si contenderanno il televoto del pubblico sono Angelica, Rosy Chin e Vittorio.

Sondaggi

Come anticipato sarà il televoto ad essere fondamentale per la decisione sui destini dei tre concorrenti. Guardando a due tra i principali sondaggi sul reality, entrambi indicano la preferenza del pubblico per Vittorio, mentre a risultare la meno gradita è Angelica, che sembrerebba quindi al più prossima all'eliminazione.

Tuttavia, come sempre, mancano ancora diverse ore alla diretta e un ribaltamento è assolutamente possibile. Ecco nel dettaglio le percentuali del sondaggio di Forum Free:

Vittorio Menozzi 58,21%

Rosy Chin 28,60%

Angelica Baraldi 13,19%

Con poche variazioni, anche il sondaggio di Reality House riporta le medesime preferenze di Forum Free:

Vittorio 48%)

Rosy (30%)

Angelica (22%)

Anticipazioni: triangolo tra Perla, Angelica e Mirko?

Sembra proprio che l’arrivo di Perla (ex di Mirko) nella Casa del Grande Fratello abbia rotto qualche equilibrio tra Mirko ed Angelica. La ragazza, appena un paio di giorni fa, ha infatti espresso alcune sue perplessità sul comportamento di lui: «La cosa che mi è dispiaciuta dell'ingresso di Perla è che ora non sei più tu, qua. Capito? Da solo. Nel senso che sei entrato al GF come Mirko, per farti conoscere dopo Temptation Island. Da lì non sei uscito come sei veramente tu invece qui lo stai dimostrando ed è stupendo. Poi entra Perla e di nuovo subentra il discorso Mirko-Perla. - ha spiegato Angelica evidentemente turbata dalla presenza della ex -. Questo mi è dispiaciuto, siamo di nuovo lì, capito? Non so se mi sono spiegata».