Grande Fratello, Alex Schwazer in lacrime riabbraccia i figli e lascia: «Voglio tornare a casa con loro»

Emozioni e lacrime. Alex Schwazer ha ricevuto una splendida sorpresa nella puntata di lunedì del 4 dicembre del Grande Fratello. Il campione sportivo ha ricevuto a sorpresa la visita della sua famiglia: sua moglie Kathrin Freud e i suoi due figli Ida e Noah. «Non vedo i miei figli dal 17 settembre, mi mancano». Sono queste le parole che Alex ha pronunciato in diretta prima di incontrare la sua famiglia. Tra lacrime e abbracci, Alex ha comunicato in diretta l'ipotesi di voler abbandonare la casa. «Io non so cosa dire - ha continuato il gieffino -. Voglio tornare a casa con loro. Per me è dura stare distanti dalla mia figlia». A tale proposito dopo che Alfonso Signorini ha dato qualche minuto di tempo al concorrente utile per prendere una decisione definitiva, il campione ha scelto di abbandonare la casa del Grande Fratello.

Le parole di Alex Schwazer

«Io voglio tornare a casa.

Sono qui da quasi tre mesi e ho dato tutto quello che potevo dare e decido di abbandonare la casa». Sono queste le parole che Alex Alex Schwazer ha utilizzato per comunicare agli altri concorrenti e al pubblico la sua scelta, ossia quella di voler abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello.

I figli

Alex Schwazer è diventato papà per la prima volta nel 2017, quando è nata Ida. Nel 2020 Alex e Kathrin hanno invece avuto il piccolo Noah, che da poco ha compiuto 3 anni.