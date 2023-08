«Alex Schwazer e Giampiero Mughin concorrenti al Grande Fratello» dall'11 settembre con Cesara Bonamici

Alex Schwazer e Giampiero Mughini potrebbero essere due dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Il campione olimpionico e il giornalista potrebbero dare quella ventata di novità e quel colpo di spugna al trash che per questa edizione Pier Silvio Berlusconi ha richiesto al conduttore Alfonso Signorini e a tutta la produzione. A dare le anticipazioni sono stati Tv Blog e Dagospia.

Alex Schwazer nel 2012 fu trovato positivo a un controllo antidoping. Da quel momento per lui è iniziato un complesso caso sportivo che è stato oggetto di una docuserie Netflix che lo vede squalificato fino al 2024. Per l'atleta questa sarà la seconda esperienza in tv: nel 2022 ha già partecipato a Pechino Express ed era stato eliminato alla seconda tappa. Per Tv Blog sarà uno dei protagonisti del reality di Canel 5.

Giampiero Mughini

Con lui ci sarà anche il giornalista Giampiero Mughini, secondo Dagospia.

Mughini, scrittore, opinionista e noto volto televisivo, in passato si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle e ora l'indiscrezione anticipa la nuova avventura nella casa del reality.

Non ci sono certezze tuttavia sulla loro presenza, non è ancora stato ufficializzato nulla in merito. Unica cosa certa sembra la partenza prevista l'11 settembre del programma e la presenza di Cesara Bonamici