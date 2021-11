Il compositore e pianista fabrianese Ceccarelli a tutto jazz, è uscito il disco “Pagine Vere” registrato a Parigi

FABRIANO - Nuova avventura discografica per il pianista e compositore fabrianese Giovanni Ceccarelli intitolata “Pagine Vere”, nata dalla collaborazione con la cantante Michela Lombardi e con il chitarrista Luca Falomi. Il disco, edito dall’etichetta Da Vinci Publishing, già disponibile sulle piattaforme digitali e in copia fisica, viaggia in bilico tra pop-jazz e vibrazioni che abbracciano musica brasiliana e world music. Tante le collaborazioni: il cantautore francese Stéphane Casalta (voce in “Chi Manda le Onde-L’Antiluna”), l’artista brasiliano Dadi (voce e chitarra in “Accanto a Te–Construtivamente”), Petra Magoni (voce in “Pas Après Pas–Day After Day”) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso in “By the Shore” e “Semplice”).



Il progetto

«Il seme di questo progetto è stato messo in terra nel 2004 – ricorda Ceccarelli – quando Michela Lombardi, la cantante di questo trio scrisse un testo per un mio brano. Negli anni abbiamo proseguito la collaborazione con altri testi scritti per delle mi composizioni strumentali poi diventate canzoni. Quando siamo arrivati ad un buon numero di canzoni, ci siamo detti che forse era il momento giusto per un disco. Ho poi incontrato il chitarrista Luca Falomi nel 2019, ci siamo trovati molto bene e quindi ecco la nascita del trio». Poi la registrazione del disco, assolutamente live.



Le registrazioni

«Dopo aver terminato le registrazione – spiega Ceccarelli – abbiamo deciso di dare una profondità ulteriore alle canzoni registrate. Michela, ad esempio, ha aggiunto dei cori mentre io ho scelto di aggiungere alcune linee musicale registrate con un piano elettrico Fender Rhodes. Queste ultime poi registrate a casa mia a Parigi, dove attualmente vivo.

Nonostante queste piccole aggiunte è un disco assolutamente jazz». Giovanni Ceccarelli è un fabrianese purosangue trapianto a Parigi, con una passione per la musica iniziata a coltivare da giovanissimo con Maria Grazia Trontino, poi con Nedda Spotti (storica insegnante di storia della musica e di piano) con la scoperta della musica jazz. Ha stretto collaborazioni con diversi artisti di livello mondiale come Lee Konitz, Benny Golson, Chico Buarque, Jaques Morelembaum, Enrico Rava, Ivan Lins, Daniele Di Bonaventura, Camille Bertault, Marisa Monte.



Le pubblicazioni

Tra le pubblicazioni nel 2014 il suo disco “InventaRio Incontra Ivan Lins” ha ricevuto una nomination ai 15th Latin Grammy Awards. Ora l’orizzonte per il trio è quello di cercare di presentare la musica di “Pagine Vere” dal vivo. «Il nostro obiettivo – conclude Ceccarelli – è quello di poter suonare dal vivo queste canzoni. Al momento però sono impegnato nei concerti legati al progetto di “More Morricone” con Ferruccio Spinetti, quindi direi che per portare dal vivo le canzoni di questo nuovo album il tempo giusto sarà quello della prossima estate. Siamo molti fiduciosi vista anche la buna reazione alle prime canzoni pubblicate sui social nei giorni immediatamente precedenti all’uscita del disco».

