OFFIDA - Giorgio Panariello e Marco Masini insieme nelle piazze e nei palazzetti italiani per “Lo strano incontro”, uno spettacolo che porta in scena due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni. Due amici che non hanno assolutamente niente in comune (a cominciare dalla fede calcistica, gigliato doc Masini, milanista Panariello) se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.





Il debutto



Primo concerto – la data zero – l'11 luglio a Termoli, poi il 27 luglio lo spettacolo approda nelle Marche, ad Offida, in piazza del Popolo a partire dalle 21.30. «Si tratta ovviamente di un mio spettacolo dove io ho invitato Masini – scherza con molta serietà Panariello – tra un pezzo comico e l’altro mi piaceva un intervento musicale. Possiamo prevedere anche una tombola mentre mi cambio lasciando il palco a Marco. Ho provato a chiedere la disponibilità di qualche musicista. Ho ricevuto solo no, a parte quello di Marco che mi ha detto sì. Un ragazzo che mi vuole bene e che si fa volere bene». L’assist perfetto per Masini. «Soprattutto giovane perché Giorgio è avanti con l’età – incalza il musicista fiorentino - ha il mal di schiena, la sciatica, la gamba e quindi mi sono detto “Ora o mai più”. Sono quindi molto dispiaciuto per l’insensibilità dei miei colleghi che hanno lasciato Giorgio da solo».



L’adeguamento



Uno spettacolo dove musica e parole si uniranno, troveranno il loro spazio e si “adegueranno” giorno dopo giorno. «Con Marco abbiamo provato – spiega Giorgio Panariello – anche con gli autori, ma ancora non abbiamo sperimentato niente. La data zero di Termoli ci dirà se stiamo lavorando bene come credo. Devo dire che siamo molto contenti di questo spettacolo, perché non è la semplice alternanza di un mio pezzo con una canzone di Marco dove faremo molte cose insieme. Questo spettacolo permetterà di conoscere un Masini diverso dal solito ed il sottoscritto come grandissimo cantante».

E qui il colpo a sorpresa di Masini che “svela” che buona parte del budget è stato speso per acquistare un costosissimo autotune per aiutare Panariello nel cantato (dice di ispirarsi a Lazza, ultimamente secondo a Sanremo) obbligandolo a ripiegare poi su un pianoforte giocattolo da portare in scena. Ma nel botta e risposta ironico tra i due, anche la certezza di momenti dove le canzoni diventeranno una cosa sola con gli storici personaggi di Panariello legandosi in maniera indissolubile. «Tutto lo spettacolo è legato – conclude Masini – le mie canzoni ed i personaggi di Giorgio hanno un ruolo fondamentale nella narrazione e nel racconto dei vari momenti della vita. Libertà, amore, tradimento. Le nostre esperienze ci danno la possibilità di raccontare storie. Come quella dello Zero di Panariello che proporrà un tour al sottoscritto».



La prevendita



I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito Ciaotickets sia nello store online che nei punti vendita. Prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music, uno spettacolo organizzato da LS Eventi in collaborazione con il Comune di Offida.