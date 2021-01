Gilles Rocca: «Non pensavo che il Covid mi potesse abbattere in questo modo, ora aspetto i risultati del tampone»

Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando, per raccontare la sua battaglia contro il Covid-19. L’attore ha scoperto infatti di essere positivo poco prima di Natale.

“Sono sempre stato molto attento, soprattutto nel periodo in cui ho fatto Ballando […] Si sente parlare spesso di asintomatici, eppure non mi aspettavo che questo virus potesse abbattermi così tanto fisicamente” ha dichiarato Gilles Rocca durante il collegamento con Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi. “Ho fatto il tampone perché all’improvviso non sentivo più niente: non avevo né il gusto né l’olfatto, perciò mi sono allarmato” ha raccontato inoltre Rocca, rivelando anche: “Una settimana dopo anche la mia compagna Miriam è risultata positiva”.

Il vincitore di Ballando con le stelle ha poi sottolineato: “Questo virus è doloroso anche per i giovani, è molto facile essere contagiati. I ragazzi sono convinti di essere inattaccabili. Io sono stato molto male nonostante abbia sempre avuto un fisico ben allenato. Questo virus non va sottovalutato”. Gilles ha quindi raccontato di aver avuto dolori alla testa, alle ossa, ai reni e ai polmoni. “La febbre non l’ho mai avuta e neppure la tosse, ma la prima settimana è stata particolarmente brutta” ha aggiunto successivamente, svelando anche: “Sentivo delle fitte incredibili ogni volta che mi coricavo sul letto. Ora sto finalmente meglio e ho ricominciato ad allenarmi, ne avevo bisogno. Non dovrei essere più contagioso. Domani farò un nuovo tampone”.

