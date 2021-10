Gf Vip, Francesca Cipriani scatenata: strappa i capelli a Giucas Casella e sfonda una porta

Francesca Cipriani scatenata al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di ieri su Canale 5, l'ex "pupa" - ancora una volta - non è riuscita a contenere l'entusiasmo quando Alfonso Signorini le ha annunciato una sorpresa da parte del fidanzato Alessandro. Dopo aver visto il filmato del loro ultimo incontro, Francesca Cipriani ha cominciato ad agitarsi, cercando il suo ragazzo in giro per la casa. Nel tentativo di aprire una porta chiusa a chiave, presa dalla frenesia, la showgirl è riuscita addirittura a scardinarla suscitando l'ilarità di conduttore e concorrenti.

Alla fine la Cipriani ha incontrato davvero Alessandro, ma solo attraverso un vetro. Dopo aver avuto l'opportunità di parlare con il fidanzato, presa da un incontenibile entusiasmo, la ragazza ha cominciato a tirare i capelli a Giucas Casella che, insieme ad altri concorrenti, si era avvicinato a lei per calmarla. «Ma cosa c’entro io? Mi ha fatto male…», ha urlato il mago della tv. Signorini ha sdrammatizzato: «Ti ha strappato una ciocca? Si vede che non porti il parrucchino!». Risate in studio e da casa.

