GF Vip, Miriana Trevisan e il sogno hot lesbo: «Una donna mi mordeva le labbra. Ma non dico altro...»

Miriana Trevisan è lesbica? Rivelazione choc della concorrente: «Ieri sera ho fatto questo sogno molto particolare». Al GF Vip, gli scandali sono all'ordine del giorno. Dopo Giucas Casella e Amedeo Goria, ora anche la Trevisan svela qualcosa di molto piccante: un sogno hot di cui fanno parte Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano, Nicola Pisu, Samy Youssef e Sophie Codegoni.

Come riporta Dagospia, la concorrente ammette: «Mi vergogno, non posso raccontarlo. Io sono una riservata, di me non si sa nulla» dice l’ex ragazza di Non è la Rai. E in riferimento al sogno escala: «Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale».

«Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera. C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple. […] Che poi in Italia c’è troppo bigottismo, se ti piacciono i piedi è bello anche così».

