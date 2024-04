Francesca Cipriani denunciata dal Divino Otelma: «Vuole trascinarmi in tribunale. Mi ha chiesto 200mila euro»

Francesca Cipriani è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. L'ex pupa ha voluto mostrare che oltre al personaggio da "bambola" c'è molto di più. Ma la gaffe sull'autore di Siddharta (lo scrittore del romanzo è Hermann Hess), che ha confuso con il brand di moda, Hermes, non è passata inosservata. Tra le varie domande della "Belva" anche la maxi richiesta di risarcimento da parte del Divino Otelma, dopo che Cipriani "lo spinse", racconta lui, mentre gareggiavano all'Isola dei Famosi.

La versione di Francesca Cipriani

Cipriani ha raccontato del maxi risarcimento richiesto dal Divino Otelma: «Vuole trascinarmi in tribunale con una denuncia. Mi ha fatto arrivare una lettera dal suo avvocato. Credevo fosse mio amico e invece mi fa scrivere dal suo legale adesso. Mi ha chiesto 200 mila euro. Sono tanto delusa per quello che è successo, per me è stato un fulmine a ciel sereno.

La versione del Divino Otelma

Con lui mi trovavo bene e avevo anche conosciuto la sorella. Mi avevano invitato ad andare a Genova e io li avevo invitati a Milano».

Divino Otelma aveva raccontato di essersi rivolto ad un avvocato a Domenica Live nel 2020 per denunciare Cipriani: «Tu hai causato una cosa grave. Hai commesso un danno molto forte. Francesca ci hai violentemente scagliati al suolo. Tu non ci puoi spaccare la testa, tu ci hai spinto. Noi siamo qui per un grave problema. Noi non abbiamo bisogno di soldi, tu invece ne hai bisogno per le tue costose cure chirurgiche di tipo plastico. A seguito di un danno subito il 31 gennaio 2019, nove punti di sutura, più notevoli danni economici quantificabili, derivanti dal fatto che noi siamo stati costretti a lasciare l’Honduras. Avevamo un contratto che sanciva un versamento di settimana in settimana. Noi abbiamo perso un considerevole guadagno. C’è un doppio danno quindi. Se noi abbiamo chiesto un risarcimento è stato in denaro come accade in tutto il mondo. Ci sono i tribunali per questo».