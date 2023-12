Filottrano dà il benvenuto al 2024 con il concerto dell’Orchestra Fiati di Ancona al teatro Torquis (ingresso libero)

FILOTTRANO - Lunedì 1 gennaio Filottrano saluterà il nuovo anno con il concerto dell’Orchestra Fiati di Ancona. A Filottrano ormai è consuetudine, grazie all’impegno dell’amministrazione Giulioni, salutare il nuovo anno con il concerto dell’Orchestra Fiati di Ancona che si esibirà al teatro Torquis, lunedì 1 gennaio, alle ore 21:00. Sarà l’occasione per festeggiare tutti insieme il 2024.

Professionisti da tutta la regione

L’Orchestra Fiati di Ancona (OFA) è formata da professionisti provenienti da tutta la regione e deriva dalla storica banda musicale Città di Ancona, che, fondata intorno alla metà del 1800, risulta essere tra le più antiche associazioni della città.

Il programma

Dalla stagione lirica 2003 partecipa come banda di palcoscenico nelle produzioni liriche del Teatro delle Muse di Ancona. A dirigerla ci sarà il maestro Mirco Barani.

Il programma concertistico prevede l’esecuzione dei più celebri brani del repertorio classico e non solo. Al termine, come nel più celebre Capodanno di Vienna, l’orchestra proporrà la Marcia di Radetzky. Sarà una serata da non perdere grazie anche alla presenza delle splendide voci del soprano Giulia Costantini e del tenore Benjamin Son. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è libero.