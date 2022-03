“Frigu”, teatro dello stupore. La rassegna itinerante riparte il 9 aprile da Caldarola con la compagnia “I 4 Elementi”

Teatro di strada e di figura, teatro d’attore, circo contemporaneo, acrobatica, clownerie, fuoco e magia: il “Frigu Festival” torna ad animare i comuni di Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo e Penna San Giovanni, con i 6 spettacoli che a gennaio sono stati rinviati a causa della pandemia.



Il coinvolgimento

Dal 9 aprile al primo maggio, la versione invernale del “Friku Festival”, la manifestazione fortemente voluta da Giampiero Feliciotti, Presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri che coordina i Comuni del territorio per organizzare eventi che facciano vivere i borghi, coinvolgerà bambini e famiglie in una primavera all’insegna dello stupore e della meraviglia. Il “Frigu Festival” coinvolge in tutto 12 comuni con spettacoli adatti a un pubblico di tutte le età, ma pensati soprattutto per i piccoli spettatori.

Ad aprire il festival, il 9 e 10 aprile sarà la compagnia “I 4 Elementi” con due diversi spettacoli: il 9 aprile a Caldarola lo spettacolo di clownerie e magia comica intitolato “Farabutti e Faraboloni”; il 10 aprile a Penna San Giovanni lo spettacolo “A ruota libera” con teatro di strada, giocoleria e monociclo. La Compagnia è composta da Giulia Rossi e Paolo Piludu ed è attiva dal 2006: i due artisti si sono esibiti in numerosi festival europei, collezionando ben 7 premi tra nazionali ed internazionali. Il 18 aprile ci si sposta a Gualdo con il circo contemporaneo di Damiano Massaccesi e il suo show “Savoir Faire”.

Massaccesi è un artista poliedrico, clown, attore, giocoliere, equilibrista e musicista, che si è affacciato al mondo del Circo e del Teatro in giovane età e ha studiato con artisti di calibro internazionale come: Jango Edwards, Andrè Casaca, Sue Morrison, Adelvane Neia, Riccardo Puccetti, Les Rois Vagabonds e tanti altri. Uno spettacolo di magia comica ricco di battute ed interazioni con il pubblico è quello che arriva il 23 aprile Colmurano con la compagnia Teatro Lunatico è il suo “Leo Magic Show”, in una vivace contaminazione di generi teatrali.

Straordinario e unico è l’appuntamento con l’artista argentina Veronica Gonzalez e il suo originale spettacolo intitolato “C’era due volte un piede”, in cui i suoi piedi si trasformano in buffi personaggi, in programma il 30 aprile a Cessapalombo. Le sue “marionette in carne ed ossa” interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e umore. Il festival si conclude il 1° maggio a Camporotondo di Fiastrone con la compagnia Marionette Di Filippo e lo spettacolo “Appeso a un filo”.

Le marionette vive

Anche qui si tratta di uno spettacolo pieno di semplicità e poesia che coinvolge, commuove e diverte: le marionette sono vive, vive nel senso di essere capaci di trasmettere emozioni. Uno spettacolo stile cabaret senza parole dove ogni personaggio ha una propria storia che racconta attraverso il movimento, la musica e l’interazione con gli attori-marionettisti. Gli eventi si svolgeranno quasi tutti all’aperto, ad ingresso gratuito e nel rispetto delle vigenti normative con accessi consentiti sino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. Info sul sito o sulle pagine Facebook e Instagram dedicate.

