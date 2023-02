Traviata, il caso continua. Il sindaco di Fermo Calcinaro: «Nello spettacolo scene non da scuole medie»

FERMO- Il problema della Traviata con protagonista una Violetta transgender, presentata a Fermo e Ascoli Piceno in forma di concerto negli spettacoli per le scuole, non era la rappresentazione di «un uomo che si sentiva donna», ma il fatto che «conteneva delle scene che onestamente non sono da scuole medie».

La nota del sindaco

Così in una nota il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro interviene sulle polemiche legate allo spettacolo coprodotto dalla Rete Lirica Marche, di cui il Comune fa parte. Calcinaro, che guida un'amministrazione civica, ricorda «il supporto già dato a momenti importanti del movimento LGBT regionale» e ipotizza strumentalizzazioni o mancata conoscenza delle motivazioni. «Il protagonista che fa il gesto di una autoevirazione, il richiamo al sesso sadomaso» sono le scene non adatte ai ragazzi più giovani, spiega il sindaco: «questo sì è stato oggetto di valutazione, nostra come della Fondazione Lirica che, con estremo ritardo, ci ha segnalato le criticità e ci ha suggerito lo spettacolo con un bollino 'consigliato ai maggiori di 14 o 15 annì. E noi facciamo un percorso per le scuole da anni e poi lascio le medie, e non solo, a casa?». «Forse anche la Fondazione, che il Comune ha fatto nascere e a cui il Comune si appoggia - argomenta Calcinaro -, non doveva farci arrivare al momento in cui uno spettacolo indicato ad agosto era diverso da quello effettivamente rappresentato. Poi certo, in questo campo tutte le opinioni sono legittime e rispettabili e magari se ne potevano assumere di più, come quelle della Commissione Pari Opportunità: però - sottolinea - credo sia fondamentale far capire come la criticità non era certo il tema, ma alcune rappresentazioni».