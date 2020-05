Marameo, il festival per l'infanzia viene presentato ma resta in bilico

FERMO - Marameo, che conta nello staff della direzione artistica Marco Renzi di Proscenio teatro ragazzi, non è solo un grande festival di teatro per l’infanzia e per ragazzi, ma è molto di più. E’ un vero e proprio esempio straordinario di sinergia tra operatori di teatro per le giovani generazioni. Un festival interregionale ed internazionale, si dovrebbe aggiungere, che vede ad oggi la collaborazione di 16 Comuni appartenenti a 4 regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Puglia. Il programma di quest’anno è pronto, con il condizionale però, «non perché ci siano incertezze sulle volontà dei promotori, ma per le note e tristi vicende che stanno attraversando il nostro pianeta», commenta Renzi.

Il virus che dai primi di marzo ha fermato tutto in modo fulmineo, e come tutti gli operatori anche gli organizzatori si sono dovuti adeguare. Ma non si sono persi d’animo: spostate date, annullati appuntamenti, e, rileva ancora Renzi, «con molta probabilità sarà così anche per la stagione estiva, dove difficilmente verranno autorizzati assembramenti di persone e dove concepire il teatro, che per sua natura accomuna, diventa davvero difficile, con i distanziamenti sociali». Il programma c’è, è pronto, ma tutto, come sempre, è da considerare con il proverbiale condizionale d’obbligo: gli eventi si svolgeranno? Le manifestazioni ci saranno? Difficile dirlo al momento.

Marameo mette in campo 80 spettacoli, ai quali andrebbero aggiunti incontri, laboratori e mostre. Premi e progetti speciali che nell’edizione 2019 hanno coinvolto e fatto registrare trentamila presenze, con lo scopo, tra l’altro, della solidarietà e dello scambio tra popoli e culture. Si dovrebbe, dunque, cominciare con Teatri senza frontiere (a Castel Volturno 11-12-13 giugno). Il programma ha in previsione poi appuntamenti nell’ambito di “Quartieri da favola” di Civitanova Marche (6,13,20,27 luglio e 3 agosto), “Favole e stelle” di Fermo (8, 15, 22, 29 luglio), “Parchi da favola” di Montegiorgio (7,14,21,28 luglio). Dovrebbe essere protagonista, ad Agosto, durante “Magica Notte” di Porto San Giorgio (8 e 9), “Pappappero” di Lapedona (23), a settembre (12 e 13) nell’ambito del premio nazionale Otello Sarzi di Montegranaro. Condizionale, se si vuole, ancor più d’obbligo per le “Piazze da Favola” di Grottammare, le cui date, stando al programma di Marco Renzi, devono ancora essere fissate. Per citare le altre località, sempre ammesso che il festival si tenga, Marameo andrà a Ventotene, Altamura e Matera, Formia, Pescara, Minturno e Scauri, Gaeta, Itri, sempre tra giugno ed agosto. La conclusione ancora con Teatri dal mondo, per cui dovrebbero andare, quest’anno, in Kenya.

Perché presentarla ora, dunque, se nulla è confermato? «Prima che l’invisibile nemico (il Coronavirus) riesca a smontare anche questa fatica – chiude Marco Renzi – abbiamo voluto darne testimonianza e presentarla, perché lo ritenevamo importante e perché contiene il lavoro di tante persone e rappresenta qualcosa di unico nel panorama dell’offerta teatrale rivolta ai più giovani nel nostro Paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA