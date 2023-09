FERMO - L’attore, comico e mimo fermano Piero Massimo Macchini, è protagonista in una puntata della stagione di “Vita da Carlo 2”, in onda sulla piattaforma Paramount +.



La serie



La serie racconta, anche a volta con tratti romanzati, il quotidiano di Carlo Verdone che viene così a essere protagonista di una sorta di autofiction. E all’interno della serie Macchini si può vedere nella terza puntata di questa nuova stagione, nei panni di un presentatore alle prese con il premio Città di Ostia. «Nell’episodio – racconta il comico – Carlo Verdone deve essere premiato nel corso di una serata da me presentata. E in questo episodio accade di tutto». Di tutto nel senso che l’attore fermano si troverà al centro di una situazione davvero esilarante: provincialotto o meno, ci saranno premi e pretese, con tanto di “passerelle” varie. «Un ruolo a me congeniale – commenta Macchini – ma al di là di questo posso dire che girare insieme a Verdone è stata una splendida esperienza, diversa dal solito. Le riprese a Ostia sono state davvero molto interessanti, anche per i tempi del cinema. Una vera “rottura de…” per pochi minuti di girato servono 48 ore di lavoro, di cui molte anche di attese nella roulotte e in camerino».



Disagi? Sì, ma ne è valsa la pena. Essere stato un paio di giorni accanto a Verdone ha ripagato il comico fermano delle lunghe attese.



L’esperienza



«Carlo Verdone – ricorda – mi ha fatto i complimenti per la voce e ha aggiunto anche battute all’ultimo momento. Non solo questo, però, perché è stato davvero molto istruttivo vederlo all’opera sul set, dove vestiva i panni sia dell’attore che del regista. Verdone è uno che non lascia nulla al caso e tiene d’occhio la scena dai due punti di vista. Vede e si rivede più volte anche quando la sua presenza scenica è ridotta a un passaggio, o una comparsa, o una quinta come si dice nel gergo. Ogni elemento è importante per far funzionare il set e quindi la scena e voglio ribadire che con questa esperienza c’è stato molto da imparare». Insieme a Verdone e a Macchini, ci sono Stefania Rocca e Fabio Traversa, visto già in “Compagni di scuola”.



Tornato a Fermo da Ostia, però, Piero Massimo Macchini non sta con le mani in mano. A breve ripartono le lezioni di “Magnasarache scuola internazionale di comicità marchigiana”. «I corsi – spiega – inizieranno lunedì sera all’auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare e poi, martedì, partirà anche il corso all’accademia 56 di Ancona. Per i corsi di Comunanza siamo ancora in fase organizzativa». La scuola è stata ideata da Marche Tube e l’associazione Lagrù, tramite la quale gestirà l’auditorium elpidiense, e tra i tutti i docenti, oltre allo stesso Macchini, si ricordano Domenico Lannutti, Priscilla Alessandrini e Mattia Toccaceli. E non è tutto, perché in attesa di vederlo, da dicembre, tra i protagonisti della serie “Checlasse!”, su RaiPlay, Macchini è pronto a celebrare degnamente il decimo compleanno del canale Marche Tube. «Stanno finendo i lavori a casa – chiude – e ricomincerò a scrivere, per il decimo compleanno del canale».