Carlo a Londra per le cure dopo il viaggio in Scozia con Camilla per l'anniversario di nozze.​ William torna ai suoi impegni pubblici

Continuano le cure per il sovrano del Regno Unito. Carlo III, 75 anni, è tornato a Londra per curarsi contro il cancro dopo una breve vacanza con la regina Camilla, 76 anni, in Scozia. I sovrani hanno soggiornato nel loro rifugio "d'amore" di Birkhall, dove andarono in luna di miele nel 2005, per celebrare il 19esimo anniversario di matrimonio. Kensington Palace ha annunciato che il principe William tornerà ai suoi impegni ufficiali giovedì 18 aprile.

Il ritorno a Londra

Il monarca è parso di buon umore ai fan che ha salutato dalla sua Bentley all'arrivo a Clarence House. Prima di tornare a Londra, il re e la regina si sono fermati nella tenuta di Balmoral, nell'Aberdeenshire.

Il primo viaggio

È stato il primo viaggio del monarca in Scozia da quando ha rivelato la sua diagnosi a febbraio. Il re si è quasi del tutto ritirato dai doveri pubblici a causa della malattia. Tuttavia, ha continuato a prendere visione della sua "red box" – la scatola rossa con i documenti amministrativi del regno – e a partecipare agli incontri settimanali con il primo ministro.

Il principe William riprende gli impegni pubblici

Il duca di Galles e Cambridge William, 41 anni, tornerà ai suoi impegni ufficialmente giovedì 18 aprile. È la prima volta da quando il 22 marzo scorso la moglie Kate Middleton, 42 anni, in un toccante video aveva rivelato di essere alle prese con un tumore di natura imprecisata e sotto chemioterapia. Lo ha annunciato Kensington Palace, secondo cui l'erede al trono andrà nel Surrey e nella zona ovest di Londra per dare rilievo all'impatto positivo delle organizzazioni di volontariato sulle comunità locali.

William visiterà prima la sede di un gruppo che prepara e distribuisce cibo ai più bisognosi e in seguito un centro giovanile.

La scorsa settimana il principe 41enne era stato visto per la prima volta in pubblico, dopo il periodo lontano dai riflettori seguito al filmato di Kate, mentre nello stadio di Birmingham assisteva sorridente con il primogenito George, 10 anni, a una partita della sua squadra del cuore, l'Aston Villa.

La ricomparsa di William, anche negli impegni ufficiali, è un segnale positivo rispetto alle difficoltà che sta attraversando la Royal Family. Ancor di più se si considera che a differenza di re Carlo, anch'egli sottoposto a terapia per un cancro, i principi di Galles e i loro tre figli non avevano preso parte al tradizionale appuntamento per la dinastia della messa nella domenica di Pasqua alla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor.