Pizzi inaugura il cartellone di Fano Teatro con il debutto in prima nazionale di “Pour un oui ou pour un non”, con i mostri sacri Orsini e Branciaroli

FANO - Sarà Pier Luigi Pizzi ad inaugurare anche il cartellone di Fano Teatro: la stagione del Teatro della Fortuna si apre il 26 novembre (repliche il 27 e il 28) con il debutto in prima nazionale, dopo una breve residenza, di “Pour un oui ou pour un non”, con due “mostri sacri” del palcoscenico come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, che si ritrovano sulla scena dopo tanti anni, per dare vita con la loro abilità al terribile gioco al massacro che la commedia prevede. Una nuova sfida per il grande regista, che è ormai di casa nel nostro territorio, con un testo dell’autrice francese Nathalie Sarraute, che mette al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità.

A dicembre si ride e si riflette con la divertente e amara commedia di Carmine Amoroso “Parenti serpenti”, conosciuta dal grande pubblico grazie al film “cult” di Mario Monicelli, interpretata da Lello Arena, affiancato da una numerosa compagnia di attori e diretto da Luciano Melchionna. Uno spaccato di vita intimo e familiare di grande attualità, con un crescendo di situazioni esilaranti e spietate che riescono a toccare le corde più sensibili dell’animo umano con profonda emozione e commozione. Per questi due primi spettacoli, la direzione del teatro ha deciso di proporre solo la vendita dei biglietti (da mercoledì 10 novembre), con uno sconto del 10% a coloro che li acquisteranno per entrambi, mentre gli abbonamenti partiranno da gennaio, con i successivi 4 appuntamenti. E nel 2022 il sipario si aprirà su “Coppia aperta quasi spalancata”, il noto testo di Dario Fo e Franca Rame, interpretato dalla frizzante Chiara Francini con Alessandro Federico e la regia di Alessandro Tedeschi, che non smette di stupire nella sua lungimirante visione delle trasformazioni sociali e antropologiche, immaginate negli anni ’70, che hanno influenzato la nostra epoca.

Un altro grande interprete sarà sul palco del teatro di Fano: Eros Pagni è il protagonista dell’Enrico IV di Pirandello, che debutterà a febbraio e vedrà in scena, in questo surreale dramma della follia, anche una nota attrice fanese, Anita Bartolucci. La grande danza di uno dei coreografi più interessanti del panorama internazionale, sarà protagonista a marzo con “Open” di Daniel Ezralow, in un’originalissima selezione del vasto vocabolario coreografico creato per il palcoscenico, utilizzando celebri brani di musica classica, un inno gioioso alla vita e a tutto ciò che essa porta inevitabilmente con sé.

La conclusione della stagione teatrale fanese 9è affidata a “Mine Vaganti”, prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek che mette in scena con l’interpretazione di Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano con Simona Marchini, l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici. In un interessante lavoro di sottrazioni e nuove invenzioni, Ozpetek è riuscito a proporre un’opera teatrale essenziale intrigante, attraente e umoristica, uguale e al tempo stesso diversa dall’opera cinematografica. Inizio degli spettacoli alle ore 21, domenica alle ore 17. Info: Teatro della Fortuna, tel. 0721800750.

