Cooper e l'ossessione per l'infinito, arriva la première italiana a Fano

FANO - Al Teatro della Fortuna di Fano arriva il producer di musica elettronica e dj nordirlandese, Max Cooper, con un progetto che si interroga sul progresso tecnologico e il suo impatto sulla società, inizialmente commissionatogli dal Barbican di Londra. Première italiana e quarta data mondiale, l’appuntamento con “Yearning for the Infinite A/V show”, è in programma oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 21,15 a Fano. La performance live sarà preceduta da un incontro con l’artista che, alle 18,30, sarà nel foyer del Teatro della Fortuna per ripercorrere le tappe della sua carriera. Il producer illustrerà i progetti che gli hanno permesso di ritagliarsi una posizione di rilievo nel panorama della musica elettronica. Il pubblico avrà così l’occasione di interagire con l’artista e di scoprire, nel dettaglio, il concept e il processo creativo che ha dato forma a “Yearning for the Infinite”, uno show audio/visivo sull’ossessione umana per l’infinito e l’irraggiungibile. Al termine dell’incontro sarà la volta del live di Wsts (We Set the Sound), dalle 19, e, a seguire, una selezione di musica a cura di Umanesimo Artificiale, sonorità che accompagneranno l’aperitivo nel foyer del Teatro della Fortuna, fino alle 21, quando sarà la volta della performance live di Max Cooper. © RIPRODUZIONE RISERVATA