Bungaro a Fano con il suo nuovo album “Entronauta”, sarà accompagnato dai bambini del Paese dei Balocchi

FANO - Alla Rocca Malatestiana di Fano un nuovo appuntamento di Amur Cantautori: domani, giovedì 19 agosto, alle 21,15, salirà sul palco Bungaro con il suo nuovo album “Entronauta”, accompagnato dai bambini del Paese dei Balocchi e da Antonio Fresa al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e dal noto musicista fanese Marco Pacassoni al vibrafono e percussioni.



Se tra gli obiettivi di Amur c’è quello di attivare contaminazioni tra le diverse forme di espressione, musica e letteratura e pittura, anche con l’utilizzo di tecniche e tecnologie, ma anche forme di integrazione sociale rivolte in particolare ai giovani, oltre che a giovani artisti disabili, per contribuire nel creare uno spazio alternativo per imprese di produzione artistica e strutturare occasioni di lavoro per artisti e tecnici, il concerto di Bungaro coglie l’occasione per abbracciare le iniziative e gli eventi de “Il Paese dei Balocchi” di cui, al termine della sua esibizione, il cantautore sarà nominato sindaco.

«Sono davvero emozionato ed onorato di ricevere questo riconoscimento - si dice compiaciuto Bungaro -. Era il 2004 quando ho detto a Fiorella Mannoia che volevo arrangiare “Il cielo è di tutti”, poesia di Gianni Rodari. Ho provato un pugno allo stomaco sentendo quelle parole e ho scritto questa canzone in tre minuti. Tutto era così chiaro, perché penso che il cielo sia la città dei bambini. Oggi sembra sempre più attuale e vicina ai temi che ci troviamo ad affrontare. Nel mio concerto parlerò di bambini e di futuro. Sono stato bambino anche io e mi piace ricordare che occorre volare con i piedi per terra. Negli occhi dei fanciulli c’è lo stupore e la capacità di cogliere il senso delle cose in maniera diretta, senza filtri o ricostruzioni. E proprio loro colgono l’essenza molto prima degli adulti».



Cantautore elegante, vero artigiano della musica, sono oltre 30 anni che Bungaro scrive pagine importanti della musica italiana: oltre ad aver composto alcune colonne sonore (tra cui quella per il film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese), ha collaborato con tutte le più grandi voci italiane (dalla Mannoia alla Vanoni, dalla Ruggiero a Ranieri, da Mengoni alla Marrone), ma anche con artisti internazionali come Youssou N’Dour e Ian Anderson dei Jethro Tull. Pur non amando la ribalta a tutti i costi, l’artista, originario del Salento, ha condiviso con i suoi fans momenti in cui cantava canzoni sue e non, sorseggiando una tisana, ottenendo oltre 100mila visualizzazioni. Il 23 ottobre 2020, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, ha pubblicato un nuovo singolo, “Il cielo è di tutti”, mettendo in musica una poesia del celebre scrittore che a Fano sarà cantata insieme al coro “Una scuola tra le note” di Bellocchi (Circolo S. Orso). Giovedì sarà anche l’ultimo giorno per visitare, sempre alla Rocca Malatestiana, la mostra fotografica “Che Favola” (dalle 18 alle 23), esposizione di immagini e testi che ripercorre i 16 anni della festa organizzata dall’Associazione Culturale “Il Paese dei Balocchi”. Info: teatro della Fortuna 0721800750.

