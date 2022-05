Eurovision 2022, la finale: vince l'Ucraina, Regno Unito al secondo posto. Italia fuori dal podio. Pronostico rispetto con la Kalush Orchesta che fa il pieno di voti e soffia la vittoria a Regno Unito e Spagna. Nulla da fare per l'Italia che scivola al sesto posto. Super ospiti i Maneskin e Gigliola Cinquetti. Applausi alle performance di Mika e Laura Pausini.

EUROVISION 2022, LA CRONACA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

01.08 Kalush Orchesta sul palco per ricantare Stefania

01.04 Il rapper dell'Ucraina della Kalush Orchesta riceve da Cattelan il trofeo dell'Eurovision e urla «Slava Ukraini», il saluto che abbiamo, purtroppo, imparato a conoscere anche noi e che significa Gloria all'Ucraina

01.02 Ecco la classifica finale:

Ucraina: 631 punti

Regno Unito: 466 punti

Spagna: 459 punti

Svezia: 438 punti

Serbia: 312 punti

Italia: 268 punti

Moldavia: 253 punti

Grecia: 215 punti

Portogallo: 207 punti

Norvegia: 182 punti

Paesi Bassi: 171 punti

Polonia: 151 punti

Estonia: 141 punti

Lituania: 128 punti

Australia: 125 punti

Arzebaijan: 106 punti

Svizzera: 78 punti

Romania: 65 punti

Belgio: 64 punti

Armenia: 61 punti

Finlandia: 38 punti

Repubblica Ceca: 38 punti

Islanda: 20 punti

Francia: 17 punti

Germania: 6 punti

01.00 Resta il Regno Unito che al momento ha 283 punti. Non ce la fa ... Vince l'Ucraina

00.59 Per la Svezia 180 punti e con 438 punti sale al terzo posto

00.57 l Spagna non ce la fa e si ferma 459 punti, al momento è seconda. Mancano Svezia e Regno Unito

00.54 L'Ucraina ha 192 punti, il pubblico da casa regala loro 439 punti e vanno in testa con 631

00.52 E' il momneot dell'Italia: abbiamo 158 punti il televoto ci assegna 110 punti... non ci bastano. Al momento siamo terzi con 268 punti

00.49 Serbia va in testa con i 225 punti del televoto per un totale di 312

00.48 La Svizzera riceve 0 punti

00.46 Ben 239 punti per la Moldavia che schizza al terzo posto ... provvisorio

00.44 La Germania a 0 punti ottiene dal televoto 6 punti. all'Islanda, penultima, 10

00.43 Ora si aggiungono i voti del televoto

00.40 Al primo posto il regno Unito, secondo posto Svezia, Spagna Terza. Italia al settimo posto

00.39 L'Italia dà i 12 punti ai Pesi Bassi. Abbiamo così i voti di tutti i Pesi. Questa è una classifica parziale. Italia fuori dal podio

00.38 Repubblica Ceca: I 12 punti vanno al Regno Unito

00.37 Australia: 3 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Spagna

00.36 Svezia: I 12 punti vanno alla Spagna. 0 Italia

00.35 Regno Unito: I 12 punti vanno alla Svezia. 0 Italia

00.34 Finlandia: 2 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Svezia

00.33 Rientra Laura Pausini: «Ero molto emozionata»

00.33 Austria: 3 punti all'Italia. I 12 punti vanno al Regno Unito

00.32 Lituania: 4 punti all'Italia

00.31 Croazia: 4 punti all'Italia. I 12 punti vanno Serbia

00.30 Georgia: 10 punti all'Italia. I 12 punti vanno al Regno Unito

00.30 Slovenia: I 12 punti vanno all'Italia

00.28 Irlanda: 6 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Spagna

00.28 Romania: 12 punti vanno all'Ucraina. 0 Italia

00.27 Montenegro: 10 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Serbia

00.26 Armenia: 10 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Spagna

00.25 Francia: I 12 punti vanno al Regno Unito. 0 Italia

00.22 Danimarca: I 12 punti vanno alla Grecia

00.22 Svizzera: I 12 punti vanno alla Grecia

00.20 Spagna: 10 punti all'Italia. I 12 punti vanno all'Azerbaijan

00.20 Lettonia: I 12 punti vanno all'Ucraina. Italia 0

00.19 Cipro: 1 punto all'Italia. I 12 punti vanno alla Grecia

00.18 Islanda: 6 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Svezia

00.16 Serbia: I 12 punti vanno all'Azerbaijan

00.15 Moldova: I 12 punti vanno all'Ucraina

00.15 Grecia: 1 punto solo all'Italia. I 12 punti vanno all'Azerbaijan

00.14 Polonia: 4 punti all'Italia. I 12 punti vanno all'Ucraina

00.13 Israele: 8 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Svezia

00.12 Norvegia: 12 punti alla Grecia. Zero Italia

00.12 Belgio: 8 punti all'Italia. 12 punti al Regno Unito

00.11 Germania: 12 punti al Regno Unito

00.10 Portogallo: 12 punti alla Spagna, 0 all'Italia

00.09 Problemi di connessione con l'Azebaijan: 10 punti all'Italia. 12 punti al Regno Unito

00.08 Estonia: 10 punti all'Italia. 12 punti alla Svezia

00.07 Albania: 12 punti all'italia

00.06 Ucraina: i 12 punti vanno al Regno Unito. Zero voti per l'Italia

00.05 Malta: 7 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Spagna

00.04 Macedonia: 7 punti all'Italia. I 12 punti vanno alla Spagna

00.03 San Marino ha dato all'Italia 3 punti. I 12 punti vanno alla Spagna

00.03 I Paesi Bassi danno i 12 punti alla Grecia. Zero punti all'Italia

00.02 Ci siamo ora scopriremo a chi daranno i 12 punti i vari paesi d aparte della giuria di qualità. Laura Pausini non c'è

00.00 I saluti di Mister Eurovision Martin Osterdahl che annuncia la correttezza dei voti registrati

23.58 Ora il video di Samanta Cristoforetti che saluta l'Eurovision direttamente dalla sua stazione spaziale

23.58 Parte il countdown di Mika e Alessandro Cattelan ... Stop al televoto

23.46 Dopo Laura Pausini è il momento dell'esibizione di Mika con un medley dei suoi più grandi successi, Che spettacolo!

23.38 Ritorno di classe per Gigliola Cinquetti che fu la prima italiana a vincere l’Eurovision nel 1964 con «Non ho l’età». Leggi QUI, l'intervista a Leggo

23.27 «Divertitevi e non avvicinatevi troppo ai tavoli», la stoccata di Damiano alla Francia. Il leader dei Maneskin zoppica perchè si è infortunato proprio mentre giravano il video dell'ultimo single

23.22 Attesissimi dai fan di tutto il mondo, sul palco dell'Eurovision Song Contest i Maneskin con "Supermodel"

23.16 Riepilogo delle canzoni in gara

23.14 I conduttori ricordano le modalità di voto

23.11 Ultimo cantante in gara Stefan per l'Estonia che canta Hope

23.06 Serbia: Konstrakta - In corpore sano

23.02 Polonia: Ochman - River

22.57 Regno Unito: Sam Ryder - Space man

22.54 Cambio d'abito per la Pausini, mancano altri quattro Paesi, ma prima omaggio all'Italia con Laura Pausini che canta "Nel blu dipinto di blu". Tutto il Pala Olimpico canta "Volare"

22.49 Australia: Sheldon Riley - Not the same

22.44 Svezia: Cornelia Jakobs - Hold he closer. Esibizione che cresce... potrebbe essere d apodio

22.40 Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul. Si balla!

22.36 Islanda: Systur - Með hækkandi sól

22.32 Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die together

22.26 Belgio: Jérémie Makiese - Miss you



22.21 Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade to black



22.17 Lituania: Monika Liu - Sentimentai

22.13 Germania: Malik Harris - Rockstars

22.07 E ora è il turno dell' Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania. L'appelo del cantante ad aiutare il popolo ucraino e Mariupol

22.03 Olanda: S10 - De diepte

22.00 Si balla con la Spagna: Chanel - SloMo

21.54 E' il momento di Mahmood & Blanco con Brividi. Tutto il Pala Olimpico di Torino canta con loro. Che emozione l'abbraccio finale tra i due

21.52 Ci siamo finalmente tocca all'Italia, ma prima i conduttori spiegano i gesti italiani

21.46 Armenia: Rosa Linn - Snap

21.41 Norvegia: Subwoolfer - Give that wolf a banana

21.37 Il primo Paese dei Big 5 è la Francia: Alvan & Ahez - Fulenn

21.36 Mika e Cattelan nella green room

21.33 Svizzera: Marius Bear - Boys do cry

21.30 Finlandia: The Rasmus - Jezebel

21.25 Portogallo: MARO - Saudade, Saudade

21.20 Romania: WRS - Llámame

21.16 E si comincia. Primo Paese in gara Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off

21.14 Ingresso di Mika, Cattelan e Pausini che spiegano il regolamento

21.09 Applausi scroscianti per l'ingresso dell'Ucraina e boato per Mahmood e Blanco ch sventolano la bandiera dell'Italia

21.08 Passerelli di tutti Paesi in gara

21.05 Opening corale con la Pausini che canta i suoi più grandi successi cambiando soprabito ad ogni canzone

21. 00 La sigla dell'Eurovision, ci siamo!

Una serata che designerà il vincitore di questa edizione dell'Eurovision 2022, l’evento musicale più seguito al mondo, con il Televoto del pubblico che andrà ad aggiungersi a quello delle giurie. Uno spettacolo preceduto, dalle 20.35 su Rai 1, dall’anteprima con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, in diretta dal Glass Studio di Torino. A loro anche il compito di commentare la serata per il pubblico italiano.



Ospiti d’eccezione, i Måneskin e Gigliola Cinquetti, vincitori dell’Eurovision Song Contest, rispettivamente nel 2021 e nel 1964.



Per la gara, i 20 semifinalisti qualificati si uniscono ai Big Five (Francia, Germania e Italia, Inghilterra e Spagna) in questo ordine di esibizione: Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Finlandia, Svizzera, Francia, Norvegia, Armenia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Ucraina, Germania, Lituania, Azerbaigian, Belgio, Grecia, Islanda, Moldavia, Svezia, Australia, Regno Unito, Polonia, Serbia, Estonia.

