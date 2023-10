Emma Bonino a Belve: «Il tumore al polmone se n'è andato, dopo 8 anni sono guarita»

«Sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato». Lo ha annunciato Emma Bonino (75 anni) ospite della terza puntata di Belve, con Francesca Fagnani. Un ritratto a tutto tondo della ex senatrice, dove non mancano momenti divertenti. Si parte dall’infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese, passa dalla vocazione politica nata dall’esperienza traumatica dell’aborto che la porta a militare nel partito Radicale e si arriva fino ai giorni nostri: 40 anni di storia italiani condensati in una toccante intervista. Ecco alcuni estratti dell'intervista che andrà in onda martedì 9 ottobre.

Emma Bonino, la lotta contro il tumore

Francesca Fagnani ha riportato ad Emma Bonino alcune critiche mosse nei suoi confronti. «Le hanno rinfaccaito una certa ambizione politica, lei come risponde?», ha chiesto la giornalista. «Le sembra un reato che le donne abbiano un'ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggerrano le forze, spero a lungo... anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato» ha raccontato Emma Bonino, tra gli applausi del pubblico.

Il rapporto con Marco Pannella

«Se mi manca Marco Pannella? Sì, è stata una rottura unilaterale da parte sua.

La belvata di Emma Bonino

non ho mai capito i motivi della rottura e ne ho sofferto molto. Forse mi ha fatto talemnte male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro», ha confidato Emma. «C'è qualcosa che avrebbe voluto dirgli e che non ha fatto in tempo a dirgli?», chiede la Fagnani e la Bonino risponde: «Sì, gli volevo chiedere ma che ti prende? Ma che ti viene in mente? Lui mi disse una volta che ero una burocrate leale, mah».

Quando Francesca Fagnani ha chiesto se c'è una belvata che Emma Bonino rivendica o di cui si pente, arriva la sua stoccata: «Io ne ho ricevute di belvate! Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Carlo Calenda. Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va, e se ve con Matteo Renzi. Per lui è finita male, ma d'altronde, chi la fa, l'aspetti»