Elisabetta Gregoraci a Verissimo, la verità sulla separazione da Briatore: «Ha fatto tanti errori, si è pentito quando era tardi»

Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e ha rilasciato un'intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Tanti gli argomenti toccati: dal reality alla mamma scomparsa e al matrimonio con Flavio Briatore. Sull'ex marito, positivo al Covid-19, ha ammesso: «Mi ha fatto prendere un bello spavento, non mi lascia mai serena e tranquilla. Questa è una bruttissima malattia e quando si è più grandi d'età non sai mai come la puoi prendere. Nostro figlio Nathan per fortuna ora si è tranquillizzato perché sta bene dopo aver avuto la febbre alta».

Sul Grande Fratello Vip, che - salvo imprevisti - dovrebbe partire il 14 settembre, ha spiegato: «Ho ceduto ai reality. A mio figlio sto lasciando tante lettere perché questo distacco non sarà facile per entrambi. Flavio non è contento di questa mia decisione, ma sa che è un'esperienza che volevo fare in questo momento della mia vita. Spero di trovare dei compagni di viaggio che mi facciano stare bene. Ho un po' d'ansia, sono agitata e sono tre giorni che non dormo».

Sulla separazione ha raccontato: «Questa è la prima volta che parlo della mia separazione dopo tre anni. La vita va avanti, ma non è sempre facile. Ho sofferto tanto. Ancora oggi, nonostante sia finita da tre anni, sono un'ex moglie inusuale e lui sa che ci sono sempre. Questo cordone non lo abbiamo interrotto. Siamo stati innamorati per 13 anni, poi siamo cambiati».

La showgirl attribuisce all'imprenditore la responsabilità più grande nella fine del loro rapporto: «Lui è un uomo molto ingombrante e io lo avrei voluto più presente. Ci sono stati diversi errori, però lui ha fatto quelli più grandi. Forse dopo si è un po' pentito, ma era troppo tardi. Io l'ho amato, secondo me sono stata una grande compagna di vita. Per lui ho annullato il mio lavoro, cambiato città. Grazie a lui ho fatto una vita molto bella, ma ho cercato di insegnargli i valori della vita. Ho fatto più bene io a lui».

Sulla polemica per lo stile di vita di Briatore e la discussa riapertura delle discoteche, ha confessato: «Io sono sempre al suo fianco, ma non sempre sono d'accordo con quello che pensa o dice. Io più che consigliare a lui certe cose non posso fare. Le persone non si possono cambiare. Certe volte dovrebbero tacere. Lo sgrido spesso».

A Silvia Toffanin che ipotizza un ritorno di fiamma ha replicato: «Non torneremo insieme. Credo molto nell'amore e ho voglia di sentire le farfalle nello stomaco ancora, ma lui è più attivo rispetto a me che faccio la mamma. Ho avuto una storia subito dopo la separazione, ma è finita male. Nella mia posizione non è così facile, posso anche spaventare».

