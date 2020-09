Giorgia Palmas dalla Toffanin: «Tra due settimane mamma, lei si muove molto, secondo me nuota come Fili»

PESARO - Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposeranno nel prossimo mese di dicembre. Lo ha confessato l’ex velina a Verissimo, il programma su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin appena ripartito dopo l’estate. La bellissima Giorgia non svela la data per scaramanzia, ma manca davvero poco. Inizialmente le nozze erano state programmate per marzo 2020 presso la Villa Reale di Monza, ma sono state posticipate causa Covid. L’evento sarà preceduto da uno ancora più lieto e dolce: la nascita della primogenita di Re Magno, tra due settimane.





«Ho capito il senso della vita», le ha detto il futuro papà con una lettera emozionante nella quale ha ripercorso tutto il loro cammino, che sarà per sempre. Parole dolci, forti, romantiche, profonde e concrete. «Abbiamo saputo che ero incinta da un semplice ritardo a fine gennaio, un periodo particolare perché Fili (come lo chiama Giorgia, ndr) aspettava la sentenza del Tas», ha raccontato la Palmas, che ha aggiunto altri dettagli inediti: «Partorirò a Milano, con ricovero il giorno prima e Filippo sarà con me. Faremo un altro tampone tutti e due, questa è una gravidanza condivisa, lui mi aiuta in un modo mai pensato. La bimba si muove molto, secondo me nuota!». Infine, la lettera della mamma della showgirl, a cui è molto legata: «Per me sarai la sposa più bella perchè vestita di felicità».