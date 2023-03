Ambrosini e Magnini alla Marathon contro il diabete: i big dello sport marchigiano a Milano

PESARO- Il 2 aprile 2023 Fondazione Italiana Diabete parteciperà con ben 23 staffette alla Milano Relay Marathon. Tra le staffette anche quella degli ex calciatori del Milan, capitanata dall’ambassador Under Armour il pesarese Massimo Ambrosini, il cui figlio è affetto da diabete di tipo 1.

La presentazione

Nel corso della conferenza stampa di oggi (28 marzo) a Palazzo Marino, insieme all'ex capitano del Milan era presente anche il nuotatore Filippo Magnini, anche lui pesarese doc. Una serie di battute tra i due via Instagram per ribadire l'importanza di essere presenti all'iniziativa. Fondazione Italiana Diabete raccoglie fondi in maniera autonoma e indipendente da aziende farmaceutiche, istituzioni e società scientifiche e li distribuisce, su base competitiva, ai migliori istituti di ricerca e università, impegnati nel trovare una cura definitiva a questa malattia autoimmune che sconvolge la vita dei malati e delle loro famiglie. Il ritrovo è fissato ai Giardini di Porta Venezia domenica mattina.