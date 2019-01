Eleonora Abbagnato: «Sì alla danza sulla Rai. Balzaretti? Non volevo un calciatore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Domenica In esordisce con un consiglio a. Per combattere il mal di schiena, infatti, la ballerina d'Etoile dell'Opera di Parigi e direttrice del Ballo dell'Opera di Roma, consiglia il gyrotonic e il pilates. Si è poi parlato delle ultime collaborazioni professionali e, soprattutto,si è raccontata a cominciare dagli esordi, a Palermo.«Tutto è iniziato con una scuola di danza vicino casa, dove mia mamma mi aveva iscritta: scoprii subito una grande passione. Lì ho incontrato la mia maestra Marisa, che mi ha seguito fino ad oggi. Andavo il pomeriggio, dopo la scuola, e restavo fino alla sera» - racconta, che esordì in tv ancora bambina, comparendo in Varietà condotto da Pippo Baudo - «Sono felice di vedere un collega come Roberto Bolle che porta la danza sulla Rai e la fa apprezzare al grande pubblico, la danza non deve restare di nicchia, è importante diffondere l'arte».Tra le 'foto del cuore', non si poteva che cominciare da quella in cuicompare accanto al marito, l'ex calciatore, ed ora dirigente della Roma,. Il marito ha infatti mandato un messaggio d'amore a Eleonora: «Ciao amore, pensavi di esserti liberata di me per una mezz'ora? Volevo salutarti e approfittare di Domenica In per inviarti un saluto e dirti solo una cosa: vita mia, ti amo». Il videomessaggio lascia in lacrime: «Credo che tutti lo conoscano, è una persona straordinaria. Ci siamo conosciuti grazie al nostro parrucchiere comune, e anche se io avevo giurato di non volere un calciatore o un biondo... Inoltre, all'inizio non pensavo potesse sbocciare l'amore, lui aveva già due figlie, poi abbiamo avuto Gabriel e Julia, che fanno entrambi gli anni a gennaio e festeggiamo insieme. Ovviamente, Gabriel vuole fare il calciatore e Julia la ballerina...».