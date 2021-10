Domenica In, la puntata del 10 ottobre sarà in versione ridotta: speciale Ballando con le stelle

Sarà una puntata di Domenica In in versione ridotta quella del 10 ottobre che andrà in onda dalle ore 14.00 alle ore 14.45, per dare subito la linea alla partita Italia-Belgio, valida per il terzo posto della Nations League.

In studio con la conduttrice Mara Venier, ci sarà uno speciale dedicato alla nuova edizione di Ballando con le stelle con Milly Carlucci, Carolyn Smith e alcuni componenti della giuria. Tra gli altri ospiti in studio, anche Guillermo Mariotto, mentre Selvaggia Lucarelli sarà in collegamento da Milano. Presente anche la nuova opinionista dello show Alessandra Mussolini, i ballerini nonché maestri e tutti i 13 protagonisti della nuova edizione del celebre show, che torna in onda da sabato 16 ottobre, sempre su Raiuno: Al Bano, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Albertini, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno.

