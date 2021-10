Me contro Te, Luì e Sofì si sposano. La proposta di nozze social: «Sembra un sogno ma è tutto vero!»

I "Me contro Te" si sposano. Sofì e Luì, star di Youtube, hanno deciso di diventare marito e moglie dopo 9 anni di fidanzamento. La coppia ha pubblicato sul loro canale social il video della tenera proposta di matrimonio: «Sembra un sogno ma è tutto vero!»

Me contro Te, Luì e Sofì si sposano. La proposta di nozze social

I "Me contro Te" si sposano. Dopo essere diventati protagonisti sulla rete, in tv e al cinema la coppia formata da Sofì e Luì ha deciso di fare il grande passo pubblicando sul loro canale Youtube e sui social la proposta di matrimonio. Nel video realizzato per l'occasione si vede Luì inginocchiarsi durante una gita su lago di Como e chiedere la mano della fidanzata Sofi con un anello, pronunciando l’immancabile frase: «Mi vuoi sposare?». Al “sì” della futura moglie i due si scambiano un romantico abbraccio.

Numerosi i commenti di congratulazione da parte dei fan, entusiasti per la scelta dei loro beniamini, a cui Sofì e Luì non hanno mancato si rispondere: «Sembra un sogno - hanno fatto sapere - ma è tutto vero! Grazie di cuore per tutto l’affetto che ci state regalando! Team trote vi vogliamo bene».

