FANO - Reduce dal concerto, dello scorso 13 gennaio, alla Galleria 4Bid di Amsterdam con un live audio/visual tratto dai suoi ultimi lavori discografici, il musicista e compositore Paolo Tarsi sarà questa sera al Bardàn Bar di piazza XX Settembre a Fano (dalle 19 alle 20,30 e dalle 21,30 in poi), per un dj set che esplora emozioni, radici, tecnologie, mixate come in frammenti di immaginario che abbracciano sonorità Synth-Pop, New Wave, Dance-Rock, Trip Hop, Post Punk e Art Pop.

«Da tempo ormai i dj non si limitano più a selezionare dischi, ad assicurare il ritmo perfetto nei club, nelle piste da ballo o nei warehouse. - afferma Tarsi - Ora definiscono stili di vita e generano un caotico universo di consumi culturali attraverso i quali i ragazzi, in ogni angolo del mondo, si immergono, si riconoscono, comunicano. Per me, che sono un musicista, il dj set rappresenta un punto di contatto molto forte con la musica che amo, che cambia in continuazione».



Le collaborazioni



Tarsi vanta prestigiose collaborazioni con figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock e il suo brano Artificial Intelligence, firmato insieme a Emil Schult e Lothar Manteuffel, è stato remixato dai principali protagonisti del clubbing e della scena elettronica internazionale. Le esibizioni dal vivo di Paolo Tarsi, come quella di Amsterdam, conducono l’ascoltatore in un elettrizzante e suggestivo viaggio cosmico grazie anche ai visuals realizzati dall’artista Roberto Rossini. “I Can’t Breathe in the Vacuum”, è una produzione immersiva, con un riverbero ricorrente di suoni eterei.

Un raffinato live che anticipa i prossimi progetti del musicista marchigiano: la prima edizione del festival di musica elettronica “Algebra delle Lampade” (Pesaro il 15 e 16 aprile all’interno di Playlist) e un nuovo album in uscita nel 2023 in collaborazione con musicisti dei Simple Minds, Bluvertigo e Chris Haskett, chitarrista di David Bowie. «Dai compositori acusmatici ai dj contemporanei, la ricerca elettroacustica ed elettronica ha vissuto e continua a vivere una felicissima stagione in ogni parte del globo; una stagione che è il momento di far emergere in modo più ampio anche nel nostro territorio».