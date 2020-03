Beppe Fiorello agli artisti: «Basta cantare e alleggerire, tutto uno show. Fate vedere che avete paura»

C'è in giro troppa gente, anche dai balconi, che alleggerisce ogni giorno il clima. Siamo in un momento in cui l'alleggerimento non funziona più

. Lo afferma alla trasmissione radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital. Cantare aiuta ad esorcizzare?

E allora a Bergamo dovrebbero fare un Carnevale. Dobbiamo inasprire i toni, e dobbiamo farlo noi stessi, senza aspettare il governo

. Agli artisti, Beppe Fiorello chiede di abbassare i toni:

Ultimo aggiornamento: 09:21

