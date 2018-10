Halloween-La Festa delle Streghe: domani gran finale, ingresso gratuito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALD0 - Conto alla rovescia ultimato o quasi. Siete pronti per lo show più incredibile di sempre? Musica e spettacolo con Radio Halloween diffusa per tutto il centro, con collegamenti in diretta radiofonica su Radio Studio + , con una guida per eccellenza che vi accompagnerà nei meandri della magia, la mascotte ®Zucchino.Pronte ad accogliervi le sette Taverne Ristoro (con chiusura alle ore 3.00): “Il ristoro dei Zucconi” e “Colti in Castagna” in Piazza Il Terreno, “Crazy Circus 2.0” in Piazza San Pietro, “Sam Hain” nel Vicolo V.Valeri, “Red Zone” in Largo XVII Settembre 1860, “Cuccumeo…Cuccumeo…” nella Piazzetta Santo Spirito e “La Fossa dei Dannati” nella Porta San Giovanni. In più tre Taverne Ristorante: “Il cilindro magico” in Piazza del Cassero (nel quale si potrà gustare il pranzo di Halloween), l’”Arcanum” nell’Arena del Sol Nascente e “The Surprise” in via Tarducci.“I bambini sono degli enigmi luminosi”, ecco a voi Costruendo la Paura, laboratori didattici scientifici per bambini in collaborazione con il team “Fosforo”; giochi, balli di gruppo e baby dance a cura di “Animazione in Azione” e L’Onironauta, un clown, Filippo Brunetti che viaggia nei sogni.“Il tunnel è il luogo dove s’incontrano le paure più profonde, dove grandi e piccini misurano il loro coraggio. Un viaggio nel tempo alla scoperta di ciò che non avresti voluto scoprire e l’unico desiderio sarà quello di uscire al più presto”, benvenuti nel Tunnel della Paura!Novità 2018 Addams Street: siete pronti a fare dei sorprendenti incontri? Una suggestiva via o un set cinematografico? Che aspettate a scoprirlo? Incanto e divertimento garantiti!Per grandi e bambini, per diventare veri protagonisti della festa, La Torre delle Trasformazioni e il Mercatino di Halloween, le magie delle nostre truccatrici unite alla cura dei dettagli (da brivido!) del nostro Mercatino, affiancato a quello degli Artigiani, qualità fatta ad arte. E poi gli spettacoli di magia di Yassin Kordoni, un mago fuori dagli schemi tra i quali Ice Eyes, il fuoco incontra il ghiaccio “lo stupore dell’unione, sarà il ricordo più emozionante che conserverete; Flaming Visions spettacolo con il fuoco di Meri Inthehoop e la Zombie Walk, animazione itinerante a cura di Associazione Fantasia Sogno Realtà… guardatevi alle vostre spalle!Le Dark Angels, il corpo di ballo targato Corinaldo presenta lo spettacolo “Rock Gothic Circus”, un viaggio attraverso una vita ultraterrena ottocentesca; in questo cabaret in stile inferi, incantevoli artisti si esibiranno in uno spettacolo splendidamente terrificante.“Ciò che non si può dire e non si può tacere, la musica lo esprime”: dalle ore 23.00 Claudio Tozzo e Walter Massa, dj set by Radio Studio +, daranno il via all’Halloween Night!Ingresso e spettacoli gratuiti