Carolyn Smith ricomincia la chemio: «C'è ancora un tumore da cacciare»

. La giudice di, terminato il programma, ha ripreso la cura. A spiegare la situazione, è stata lei stessa in alcuni post su Instagram: «Oggi ricomincia tutto il mio percorso,Faccio qualche controllo prima di ricominciare il mio trattamento per il tumore»., che l'aveva colpita poco prima della semifinale di Ballando con le Stelle,Ma adesso la situazione è cambiata. «Ho sperato - spiega Carolyn - che la mia trombosi non mi ostacolasse e che il mio port funzionasse ed è così. I».Carolyn Smith dunque ha ricominciato la sua battaglia per la guarigione, con il sorriso e il coraggio che la contraddistinguono. Un esempio per tanti. «». Forza Carolyn.