Carolyn Smith scende in pista a Ballando con le stelle, commuove tutti

Carolyn Smith ha commosso tutti: telespettatori, augori, giurati e anche Milly Carlucci. L’amato e temuto Presidente della Giuria di “” dopo oltre 10 anni di autorevolezza nel suo ruolo scende in pista e conquista tutti; social e pubblico in estasi per lei, vera icona femminile di forza e positività.regina mondiale della danza sportiva ha così accettato l’invito di Milly Carlucci e nonostante le cure contro il cancro a cui è sottoposta ed il poco controllo del proprio corpo non ha avuto paura ed è apparsa raggiante, energetica, determinata e bellissima in onore di tutte le donne che affrontano qualsiasi problema con il sorriso.