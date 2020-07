Bianca Guaccero scoppia in lacrime in diretta a Detto Fatto: «È stato un anno difficile, devo tornare a casa...»

Bianca Guaccero scoppia in lacrime in diretta a Detto Fatto: «È stato un anno difficile. Adesso devo tornare a casa...». Oggi pomeriggio, è andata in onda l'ultima puntata della stagione del factual show di Rai2, per il secondo anno consecutivo condotto dall'artista pugliese.

Alla fine della puntata, Jonathan Kashanian ha dedicato all'amica e collega un filmato sull'anno appena trascorso e Bianca Guaccero si è sciolta in lacrime. Poi ha commentato: «È stato un anno difficile, per tutti. Ma per noi in particolare, dall'inizio. Abbiamo lottato tanto contro tutto e tutti per continuare a esserci. Siamo persone sane, pulite e ce l'abbiamo fatta. È un'occasione rara poter lavorare con persone così. Adesso dobbiamo tornare a casa... Io non vedo i mie genitori da Natale e mia figlia da qualche settimana».

Tanti i commenti di plauso da parte dei fan su Twitter. «Un super cast, ci mancherete». E ancora: «Bravissimi». E c'è chi pensa che nel discorso finale ci sia una frecciatina agli ex compagni di lavoro Giovanni Ciacci e Guillermo Mariotto. «Bianca sei una persona meravigliosa».



Ultimo aggiornamento: 18:26

