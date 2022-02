Caterina Balivo e Bianca Guaccero, stop alla rivalità: «Lunga vita a Detto Fatto!»

Stop rivalità. Caterina Balivo ha smentito quanto si vocifera da tanto tempo: la presunta rivalità con la collega Bianca Guaccero. Durante la puntata di ieri sera de Il Cantante Mascherato, la prima conduttrice del format Detto Fatto, il factual show di Rai2 che da qualche anno vede al timone Guaccero, ha detto espressamente: «Lunga vita a Detto Fatto!». L'affermazione è stata fatta perchè la Balivo riteneva che sotto la maschera della Medusa ci fosse proprio la Guaccero.

Tempo fa, ​Caterina Balivo ha ammesso di non guardare più Detto Fatto, programma che ha ideato e condotto dal 2013 al 2019. Come da lei rivelato, il motivo era proprio nel contenuto molto cambiato rispetto agli esordi. Da quelle dichiarazioni, non è tardata ad arrivare la replica dell’attrice e presentatrice pugliese, che ha precisato di aver modellato Detto Fatto a sua immagine e somiglianza.

La 41enne di Aversa è ancora molto legata alla trasmissione, che negli ultimi anni deve fare i conti con un’emergenza ascolti non indifferente. Proprio in questi giorni si è parlato di una presunta chiusura, che dovrebbe avvenire a fine stagione televisiva.

Bianca Guaccero non si è espressa a riguardo. Più volte si è parlato di show cancellato ma puntualmente è stato rinnovato di anno in anno. La Guaccero è al timone della trasmissione da settembre 2018 e per questo impegno ha stravolto la sua vita. Ha infatti abbandonato Roma, dove viveva da tempo dopo aver lasciato la natia Puglia, e si è trasferita con la figlia Alice a Milano. Qui ci sono gli studi di registrazione di Detto Fatto. Scelta inversa per la Balivo, che dopo aver mollato il suo programma è tornata ad abitare nella Capitale.

Nel 2020, poi, la scelta di Caterina di abbandonare l’impegno quotidiano con Vieni da me su Rai Uno per dedicarsi alla famiglia, al marito Guido Maria Brera e ai figli Guido Alberto e Cora.

