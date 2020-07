Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, fuga dal caldo: serata romana "nascosta"...

Per Paolo Virzì e la moglie Micaela Ramazzotti un’uscita serale nella Capitale. E’ difficile per la bellissima attrice e il regista passare inosservati e infatti, oltre all’assalto degli ammiratori, sono stati paparazzati dal leggendario Rino Barillari, il King dei paparazzi.

In una Roma calda e afosa, Micaela e Paolo hanno deciso di cercare un po’ di fresco in un locale della città e hanno scelto “Pierluigi”, di Roberto Lisi a Piazza de Ricci. La coppia, probabilmente alla ricerca di un po’ di privacy e visto i numerosi ospiti del ristorante, ha scelto uno degli ultimi tavoli. Il “nascondiglio” però non è servito a molto, dato che molti fan hanno riconosciuto tanto la bellissima attrice quanto il premiato regista che, all’arrivo di Barillari, ha alzato il calice in segno di brindisi.





La Ramazzotti ha conosciuto Virzì sul set di “Tutta la vita davanti”, di cui era regista, e si sono sposati il 17 gennaio 2009. Quasi dieci anni dopo, nel 2018, si sono separati, per tornare definitivamente insieme nel febbraio dell’anno successivo. La coppia ha due figli, Jacopo e Anna.

Ultimo aggiornamento: 15:30

