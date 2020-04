Barbara D'Urso, il medico di famiglia lancia l'allarme: «Si ammalano interi nuclei famigliari. Attenti ai bambini»

Ultimo aggiornamento: 18:59

Oggi, Paola Pedrini, medico di famiglia di Trescore Balneario (in provincia di Bergamo) è stata ospite in collegamento ae ha parlato dell'emergenza coronavirus nelle case private.LEGGI ANCHE:«Abbiamo il problema che interi nuclei famigliari si possono ammalare - ha spiegato l'esperta -.Anche i bambini possono essere colpiti da Covid, in genere forme più lievi. Ma sono comunque contagiosi. Quando ci sarà la fase due e si tornerà a lavoro, bisogna stare attenti a lasciare i bambini ai nonni, perché i piccoli possono contagiarli».E conclude: «Non c'è una regola precisa sulla durata della contagiosità. Spesso i 14 giorni non sono sufficienti, l'unico modo per sapere se si è contagiosi è fare due tamponi a distanza di 24 ore».