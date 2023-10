Barbara D'Urso, il tailleur bianco fa girare la testa ai fan. E qualcuno nota una certa "somiglianza": ecco con chi

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani che, ogni giorno, commentano sotto le sue foto con frasi del tipo: «Ti prego, torna a Pomeriggio Cinque» oppure «Il programma non è più nulla senza di te! Ci manchi». La conduttrice non risponde mai alle richieste dei suoi fan ma piuttosto li tiene informati mostrando loro ciò che fa durante il giorno e dove si trova. Le ultime due foto postate da Barbara hanno riscosso molto successo tra i suoi follower, anche se, qualcuno ha notato una strana somiglianza.

Barbara D'Urso, dopo un breve soggiorno a Londra e uno ancora più breve a Parigi, è tornata in Italia e, ora, si trova a Milano. La conduttrice tornerà a teatro a breve con lo spettacolo Taxi a 2 piazze e non vede l'ora di recitare nuovamente. Intanto, posta storie, foto e video sul proprio profilo Instagram e nell'ultima serie di immagini che ha postato, indossa un tailleur bianco con una scollatura profonda che mette in evidenza il suo seno.

Il post ha riscosso molto successo tra i suoi fan che hanno commentato numerosissimi, tutti facendo i complimenti a Barbara. Qualcuno ha scritto: «Bellissima come sempre» oppure «Manchi tanto in tv». Poi, qualcuno nota la somiglianza e scrive: «No, in bianco no, ti prego, assomigli tanto a qualcuno» oppure «Ciao Myrta... no, scusa sei Barbara! Differenziati, fatti mora».

Barbara D'Urso ha vissuto un'esperienza indimenticabile all'estero: a Londra ha perfezionato il suo inglese in una scuola, mentre, a Parigi ha scattato molte foto e si è divertita a visitare la città.