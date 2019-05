Live non è la D'Urso, per la prima volta in video il futuro marito della Prati

di Ida Di Grazia

ROMA - Per il primo maggio Barbara D'Urso ha preparato per il suo pubblico una puntata piena di sorprese e di rivelazioni:e Alberico Lemme sarà il protagonista dell'uno contro tutti di. Questa sera in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con “LIVE - NON È LA D’URSO”, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Alberico Lemme, il farmacista reduce dall'uscita dalla casa di Grande Fratello, affronterà le 5 agguerritissime sfere.Il giallo del matrimonio di Pamela Prati: in diretta, per la prima volta, interverrà il futuro marito Marco Caltagirone. Dopo il ricongiungimento con la madre biologica, “Live” ha rintracciato anche il padre biologico di Paola Caruso: la vorrà incontrare? Infine ci sarà anche Lele Mora.