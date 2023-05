Barbara D'Urso lascia Mediaset? «Non ha rinnovato il contratto, ecco dove andrà». E spunta il post su Instagram

Barbara D'Urso lascia Mediaset: la conduttrice avrebbe rifiutato un nuovo contratto di due anni con il Biscione e sarebbe pronta a esplorare nuove possibilità nel mondo della televisione. Potrebbe trattarsi della fine di un'epoca, dopo un'intera carriera trascorsa quasi esclusivamente sulle reti di casa Berlusconi. A lanciare la bomba è stato TvBlog.

Barbara D'Urso lascia Mediaset

Secondo la ricostruzione di TvBlog, Barbara D'Urso avrebbe rifiutato un contratto di due anni, e ora starebbe vagliando altre ipotesi lavorative. Tra queste, ci sarebbe un trasferimento in Rai nei panni di giudice di "Ballando con le Stelle". La conduttrice avrebbe già avuto un "colloquio" con Milly Carlucci, ma non sono trapelati né gli argomenti della conversazione né l'esito. L'altra ipotesi è quella di una virata sulle piattaforme di streaming, ormai vere e proprie concorrenti delle reti tradizionali.

Il post su Instagram

Al momento non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della conduttrice, ma alla luce delle indiscrezioni sul suo addio potrebbe assumere un significato tutto nuovo il suo ultimo post pbblicato su Instagram: Barbara D'Urso volteggia all'esterno degli studi televisivi. Una "giravolta" accompagnata dalla didascalia "Turn around". Che sia davvero arrivato anche per lei il momento di voltare pagina?

La carriera in tv

La carriera di Barbara D'Urso è cominciata a Telemilano 58, all'epoca di prorietà di Silvio Berlusconi, poi un salto in Rai al fianco di Pippo Baudo, infine l'approdo definitivo sulle reti Mediaset, e in particolare Canale 5, dove oltre alle numerose conduzioni ha vestito anche i panni della dottoressa Giò nell'omonima fiction.

Da Domenica Cinque a Domenica Live, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, oltre a diverse edizioni del Grande Fratello: questi i punti salienti della carriera televisiva.