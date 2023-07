Barbara D'Urso via da Pomeriggio 5, la sorella Daniela la difende: «Facciamo rumore, c***o». Cosa è successo

Nelle ultime ore, è giunto un comunicato ufficiale dall'azienda Mediaset che ha ufficializzato l'addio di Barbara D'Urso al suo storico talk show, Pomeriggio 5. Ed è proprio la sorella della conduttrice, Daniela D'Urso a voler togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sembrerebbe che Daniela non abbia apprezzato la decisione di fermare Pomeriggio 5: «Per sempre sarai tu» (riferendosi a Barbara D'Urso ).

La sorella di Barbara D'urso su Instagram

Barbara D'Urso non ha commentato nulla della notizia, ma le parole della sorella sono particolarmente eloquenti. «Solidarietà.

Punto. Facciamo rumore ca**o», ha scritto nelle sue Instagram stories Daniela D'Urso con la canzone di Pino Daniele come sottofondo. Un utente ha commentato: «Ma si conosce la motivazione?». Secca è stata la replica di Daniela: «Non ancora».

E poi, ancora un altro utente ha ricordato che «in pienissima pandemia lei ha continuato a mandare avanti la baracca da sola in studio con 3/4 macchinisti e ci rendeva partecipi di tutto quello che succedeva. Lei è insostituibile e unica, io sono icaz***ta nera, non è giusto». In risposta a quest'ultimo commento, Daniela D'Urso, ha lasciato un emoij con le mani in preghiera.

Quelle di Daniela sono parole che potrebbero sottolineare un clima poco sereno.