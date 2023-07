Barbara D'Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset annuncia il divorzio. Al suo posto arriva Myrta Merlino?

Barbara D'Urso non sarà più la condutrice di Pomeriggio 5 su Canale 5. Le voci di separazione, che si susseguivano da tempo, sono state rese note ufficlamente da Mediaset che ha diffuso una nota per annunciare il divorzio ufficiale. La showgirl ha un contratto fino a dicembre 2023. E dopo cosa succederà?

L'azienda di proprietà deiBerlusconi ha ringraziato la d'Urso «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete», così recita la nota formale. «Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali», conclude la stessa nota dell'emittente.

Barbara D'Urso, al suo posto arriva Myrta Merlino

Barbara aveva terminato la stagione televisiva con ascolti molto positivi per il talk show pomeridiano e aveva salutato i telespettatori nell'ultima puntata in maniera abbastanza criptica: «Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre». Nessun riferimento, quindi, a Canale 5 ed infatti Mediaset ha deciso di non confermarla. Chi adesso al suo posto?

Si tratta di una conduttrice per cui già da tempo si ventilava il trasloco a Mediaset, cioè Myrta Merlino, la anchorwoman dell'informazione mattutina di La7. E infatti, anche lei lo scoso 16 giugno ha salutato il pubblico dell'Aria che tira. Queste sarebbero le indiscrezioni che circolano in queste ore.

Oggi per me è l'ultima puntata de L'Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire», ha detto nel corso della puntata. Un percorso durato ben 12 anni quello di Merlino. «E adesso? Da dove comincio adesso? - ha detto emozionata in tv - 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l'anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione», ha concluso. Poi anche sui social i ringraziamenti alla rete, all'ad Marco Ghigliani, al direttore Andrea Salerno, all'editore Urbano Cairo «che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera» e al pubblico promette «noi ci rivedremo presto, prestissimo». Al suo posto a La7 andrebbe a quanto si apprende David Parenzo.

Valzer vorticoso di poltrone in Rai

Insomma c'è grande vivacità sul pianeta tv.

Non solo la Rai sta suonando e ballando un vorticoso valzer di poltrone che sta rimescolando palinsensti e volti. Anche Mediaset ha deciso di cambiare e rinnovare un programma molto consolidato. E molto seguito.