Barbara D'Urso perde la causa contro "Er Faina". L'aveva chiamata «imbecille», per i giudici è solo «cattivo gusto»

Barbara D'Urso perde la causa per diffamazione contro Damiano Coccia, detto «Er Faina». La ex conduttrice di Pomeriggio 5 lo aveva denunciato dopo che l'influencer l'aveva definita «imbecille» in un video. Il gip Giulia Arceri ha disposto l'archiviazione del caso, decretando la vittoria di Coccia contro la D'Urso, che continua nel suo periodo no dopo l'addio a Pomeriggio 5 e le accuse per la foto scattata dopo il funerale di Berlusconi.

Il caso

Barbara D'Urso si era definita «cretina», autoironizzando su se stessa. E Damiano Coccia aveva colto la palla al balzo: «Più che cretina, sei n'mbecille», aveva incalzato, utilizzando il gergo romano. L’espressione, come riconosce il gip nel motivare l’archiviazione, è «di cattivo gusto (anche per il tono aggressivo della voce), ma appare in linea con il personaggio, caricato ed (...) esagerato».

Chiude il giudice che nel concedere l’onore delle armi alla conduttrice, scrive: «Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto», riporta il Corriere.

Gli attacchi di Damiano Er Faina contro Barbara D'Urso

Damiano Er Faina si è scagliato a più riprese contro Barbara D'Urso nei suoi video postati sui social.

Più volte, tra il 2015 e il 2018, l'aveva attaccata con vari appellativi, più o meno offensivi. La querela è arrivata nel 2019, troppo tardi secondo il gip. L'ultimo video era stato girato 10 mesi prima, ma sottolinea la giudice, come «la conduttrice ha scelto di non dare peso per un periodo ai commenti di Coccia, perché è da ritenersi che sia stata informata, se non direttamente, quanto meno dal suo entourage» delle propalazioni di «Er Faina». Tanto più che la conduttrice è «una che lavora nel mondo dello spettacolo e in televisione, presta attenzione massima ai social network».