Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni contro suor Cristina e stavolta il pubblico applaude

suor Cristina

Ballando con le stelle

sbotta. Durante lo show diretto da Milly Carlucci su Rai 1, nel sabato santo prima dimolti hanno notato l'assenza della sorella che, come tradizione cattolica vuole, si èinsieme alle consorelle per ladella festività cristiana.Una responsabilità che non poteva conciliarsi con lo spettacolo, così il suo balletto con lo Stefano Oradei Team è stato registrato e sottoposto al giudizio dei giurati con un video. Ivan Zazzaroni però non ha minimamente gradito questo tipo di esibizione. Da tempo il giurato non apprezza i limiti che la suora ha "imposto" a causa della sua fede, come il nonpoter essere toccata da un uomo durante il ballo, ma questa volta è stato troppo, per lui.«Questo non è Ballando con le stelle. Ballando è fatto di dirette, di prove e imprevisti». Zazzaroni, che solitamente non trova appoggio nel pubblico nei suoi attacchi a suor Cristina, questa volta ha ricevuto un applauso, pur trovando resistenze tra i suoi colleghi giudici che hanno difeso la scelta e la spiritualità della sorella. Ivan ha poi continuato: «Tutti gli altri si esibiscono in diretta davanti a tante persone, lei invece in uno studio vuoto con registrazione. In questo modo la gara di ballo non ha senso, non è posta sullo stesso piano degli altri concorrenti. Lo trovo ingiusto». Poi ha chiuso con il suo giudizio: «Non classificato».