ASCOLI - Prosegue la scalata al successo del rapper ascolano Flavius Circiu. Dopo essersi fatto scoprire in tv nel 2015 nello show “Tu si que vales”, quando volle cimentarsi con il brano autobiografico “Don’t Give Up”, il giovane artista, classe 1994, è diventato noto al grande pubblico per una notevole vivacità produttiva e la nascita di brani dai temi importanti e personali.

Con migliaia di visualizzazioni ottenute a ogni sua uscita, il musicista e cantante 27enne è passato presto dalla condizione di emergente al ruolo di conferma, prima con il brano “Impossibile”, poi con la canzone “Balla”, eseguita con Virginia Rossi.

I riflettori

Nelle ultime due stagioni il rapper ascolano è tornato sotto i riflettori lasciando il segno con due singoli molto ascoltati sulle piattaforme musicali: “Freedom” e “Good Vibes”. Adesso è arrivato “Ex Loco”, la cui uscita in pochi giorni ha ottenuto ventimila visualizzazioni, un vero record per l’artista, reduce da mesi di concerti e partecipazioni prestigiose, come quella avvenuta a fine estate in piazza del Popolo ad Ascoli, come ospite dell’evento “Symphony of Caos”. «Ho scritto questo brano proprio dopo aver partecipato a “Symphony of Caos”. Sono tornato a casa e ho subito iniziato a lavorare a testi e musica, grazie anche all’ispirazione proveniente da due opere d’arte realizzate da René Magritte», spiega il rapper a proposito della genesi del pezzo, la cui copertina rappresenta il quadro “Il figlio dell’uomo”, dove la mela nasconde ciò che è nascosto ed è visibile allo stesso tempo, ovvero il volto della persona. «Si tratta di un processo che avviene infinitamente e che mostra che ogni cosa che vediamo ne nasconde un’altra e che noi proviamo soprattutto interesse per quello che il visibile non ci mostra», prosegue Circiu spiegando il tema del brano, una sorta di autoanalisi di ogni essere umano, in questo caso di Flavius stesso, attraverso un percorso emotivo che si rifà al quadro “Decalcomania”, che finisce col rivelare il lato più introspettivo dell’autore.

I racconti originali

Il cantante e autore ha sempre saputo coinvolgere il pubblico per la capacità di raccontare in modo originale emozioni ed esperienze, riuscendo a fare breccia nel cuore di chi ascolta. «Sono partito quasi in maniera casuale, appassionandomi a ogni singolo aspetto della musica, dai computer e i microfoni usati per registrare», confessa Flavius, attento sempre a collaborare con numeroso nomi del territorio, come è accaduto con la cantante anconetana Martina Jozwiak e il batterista ascolano Nacor Fischietti, in occasione della creazione del brano “Freedom”, uscito due anni fa. Flavius, che vive a Caselle di Maltignano, alle porte di Ascoli, si è imposto da autodidatta nell’ambiente rap sino a diventare un artista conosciuto anche fuori dai confini locali.