Arriva la dj super sexy EleNoir: il Gatto Blu ritorna a graffiare

La tipica atmosfera uggiosa novembrina stimola ancora di più il desiderio di divertimento che il by night di casa nostra è sempre pronto ad offrire. Una novità su tutte: la riapertura di un locale storico di Civitanova: il Gatto Blu.Al Donoma di Civitanova, per il venerdì Morositas, arriva uno fra gli artisti Reggaeton più amati al mondo, da Caliente a Dale Morena, Jay Santos che ci farà ballare tutta notte con le sue hit più famose. Al Sottovento di Numana Top of the pops, cena e dopo cena, party 90’s / 2000, le migliori hit e i migliori ospiti. Il format Hola Chica sempre con la direzione artistica di Toni Iacoponi, prosegue il suo successo al Kontiki di San Benedetto. Restando a San Benedetto, c’è curiosità intorno all’appuntamento del Wild nel suo affermato venerdì sera denominato “foodporn”, con l’animazione Paolove. Al Miami Club Monsano torna Mamacita Gold. Sempre all’insegna del tutto pieno il Megà di Senigallia che propone nella sala dancing l’orchestra Ballaonda, nella sala Chupeta musica anni ’40 e 40 e rock’n’roll e nella sala disco dalle 22,30 balli latini e a seguire la più bella disco di tutti i tempi. Le donne hanno l’ingresso libero.Al Mamamia di Senigallia i Maneskin in concerto (data zero), già sold out. Presentano per la prima volta live durante il concerto “Morirò da re”. Il Donoma di Civitanova Marche ospita Mario Get Far Fargetta storico dj del #DeejayTime ed icona del programma dance di Radio Deejay. Sarà la dj EleNoir, proprio nel giorno del suo compleanno, la protagonista della prima al Gatto Blu Rewind, dalle ore 23. Ritorna l’indimenticabile locale civitanovese grazie ad una parte consistente della famiglia Ascani con Aldo, Emanuele, Federico e Silvano insieme a Paolo Liboni. Due ambienti proposti, una parte disco e l’altra con il pianobar del maestro Gianni Paganelli. Info: Gatto Blu Rewind Civitanova Marche (Largo Piermanni, 5), tel 0733 818164 / 339 3265467. Aperitivo, cena spettacolo e dopocena per lo Sugar Suite di Senigallia con ospite speciale questa settimana: guest dj Antonio Viceversa da RadioDeejay. Al Le Gall Entertainment Suite di Porto San Giorgio si terrà la serata in collaborazione con il Cutty Sark di Pescara, in console i suoni di Claudio Corna. Confermata la collaborazione con il Tucanos di Porto San Giorgi. Al Miù Discodinner di Marotta HipHop Finest In Formentera. Al Miami Club di Monsano l’appuntamento del sabato Mai + Senza, guest Neverdog. Al Sui Club di Ancona Boombastik by Latin Forever & White Moon Staff, Presents: El Sabado Loko, uno dei gruppi di animazione più acclamati della costa Adriatica con la loro strepitosa energia e professionalità. Al Colosseo di Montecchio di Pesaro, direttamente dai locali più belli della riviera romagnola, il party più colorato e divertente d’Italia, il Tunga On Tour. Mentre all’Ethò di Marzocca di Senigallia nella main room Orange night party in diretta digitale su Radio Arancia, e nella Swarossky room latino con Cuba Caliente. Il Kontiki di San Benedetto propone l’appuntamento consolidato del sabato “Easy Chic”. Torna il format di successo della scorsa stagione al Sottovento di Numana, con la cena spettacolo d’Italia. La Lanterna Azzurra di Corinaldo va invece con il suo party Afrodisiaco con le più belle sonorità afro, reggaeton, dancehall, tropical bass. Al Megà di Senigallia tre ambienti per un solo lcale propone cena+ballo a 15 euro e solo ballo a 10 euro con consumazione. Nella sala dancing l’orchestra Marianna Lanteri. Il locale è aperto anche la domenica pomeriggio con liscio e tango argentino.