MACERATA Controlli nei locali della movida, pattuglie sulle strade per garantire la sicurezza degli automobilisti e contrastare il pericolosissimo fenomeno di mettersi al volante dopo aver bevuto o sotto effetto di sostanza stupefacenti. Sarà un’estate all’insegna della sicurezza con controlli su strada, nelle stazioni ferroviarie, nei locali, negli chalet e anche in spiaggia e in mare: rinforzi in arrivo con dodici nuove unità sul territorio. Questi e altri temi sono stati al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Ferdani, alla quale hanno preso parte il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone, i vertici delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della polizia stradale, della Guardia costiera di Civitanova, della polizia provinciale, dell’Azienda sanitaria territoriale — Sevizio 118, dei carabinieri forestali e dei sindaci dei Comuni maggiormente interessati dagli afflussi turistici nel periodo estivo, ovvero Macerata, Civitanova, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena e San Severino Marche, nonché della polizia ferroviaria di Ancona e del presidio territoriale della F.s. Security.





I particolari



Come si diceva, massima attenzione ora che sta per entrare nel vivo la stagione estiva, con il prefetto Ferdani che ha sottolineato l’importanza di assicurare il rispetto della legalità nonché la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in tutta la provincia attraverso una serie di controlli e di operazioni da svolgere in sinergia tra tutte le forze dell’ordine. Previsto l’impiego di 12 unita di personale di rinforzo assegnate per il periodo estivo e risorse strumentali aggiuntive: vale a dire una vedetta del Roan della Guardia di Finanza per garantire sia una maggiore presenza che una azione immediata.



L’esigenza



Nel corso della riunione, stata condivisa l’esigenza di garantire il pieno rispetto delle norme relative alla viabilità e prevenire comportamenti che violano le norme del codice della strada e che nei periodi di traffico particolarmente intenso mettono a rischio l’incolumità delle persone. Particolare attenzione, come si diceva, sarà rivolta ai tratti stradali di maggiore afflusso e in prossimità dei locali più frequentati nel periodo estivo. In programma, dunque, costanti controlli per evitare le stragi del sabato sera. Saranno, inoltre, effettuate verifiche riguardo i requisiti per la circolazione dei mezzi pesanti. La polizia stradale assicurerà nel periodo estivo il proprio supporto per tutte le attività di controllo nel tratto di competenza della A 14, oltre a garantire, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, la propria presenza con posti di blocco lungo le strade statali del territorio provinciale. Controlli anche sui treni nelle stazioni turistiche.



Le zone



Predisposti una serie di accertamenti anche nei locali lungo la costa, ma non solo, per garantire il rispetto delle regole per un divertimento sicuro e per prevenire il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di intrattenimento (le cosiddette discoteche abusive). Controlli anche lungo le spiagge, in modo particolare in quelle giornate in cui il litorale è preso d’assalto da residenti e turisti. In azione la Capitaneria di Porto, che quotidianamente svolge azioni di ricerca e di soccorso e che sarà impegnata anche a garantire il rispetto delle regole di sicurezza nelle aree marittime, nonché controlli preventivi in materia di sicurezza nei vari esercizi pubblici. Predisposti dalle Fiamme gialle anche controlli per scongiurare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. I sindaci dei Comuni hanno garantito la loro massima collaborazione nello svolgimento delle attività di controllo e, per alcuni di loro, sono previsti anche specifici incrementi del personale delle rispettive polizie locali per far fronte alla stagione estiva, anche attraverso nuove assunzioni di personale. Il prefetto ha, infine, evidenziato la necessità di garantire un’adeguata attività di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi: l’esigenza è che i Comuni adottino i propri piani di Protezione civile, con attività di prevenzione. Un grande impegno a tutela della sicurezza.