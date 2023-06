​Macerata, massima allerta nel centro storico. Sanzioni e carenze igieniche in alcuni locali: trovata anche della droga

MACERATA- Massima attenzione nel centro storico di Macerata, sia nelle zone della movida che nelle vie limitrofe. Ieri (8 giugno) una donna di 50 anni è risultata positiva all'alcoltest superando il limite consentito. Per lei è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Le sanzioni amministrative

Sono stati controllati, sempre ieri, tre locali pubblici del centro trovati carenti dal punto di vista delle norme su salute e sicurezza. Sono scattate sanzioni per un ammontare complessivo di 17.500 euro, segnalazione all'autorità sanitaria e relativa denuncia dei titolari. Inoltre, sempre nel corso dei pattugliamenti, i cani cinofili hanno trovato sotto un veicolo in sosta circa 45 grammi di hashish pronto ad essere spacciato.