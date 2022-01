Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse fino al 10 febbraio, intesa in cdm

Mascherine all'aperto obbligatorie ancora per 10 giorni e discoteche riaperte dal 10 febbraio. È l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri. Le discoteche, dunque, dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. L'obbligo delle mascherine all'aperto riguarda anche la zona bianca.

Obbligo mascherine e discoteche, intesa in cdm

«Le priorità che ha espresso» Sergio Mattarella, «la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le stesse del Governo». Lo ha detto il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, in apertura di Consiglio dei ministri. Sempre nel corso della riunione il premier ha sostenuto che «l'erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro». «Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell'anno», ha aggiunto.

