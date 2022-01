Domani alla Posta o dal tabaccaio con il Super Green pass. Oggi scade l’obbligo delle mascherine all’aperto e lo stop ai locali da ballo. Ma le regole potrebbero cambiare

ANCONA - Secondo il decreto Natale oggi è l’ultimo giorno dell’obbligo di mascherine all’aperto e della chiusura dei locali da ballo, ma anche del divieto assoluto di organizzare feste e concerti all’aperto. Regole in vigore dal 24 dicembre ma che potrebbero essere prorogate dalle nuove norme che il governo si appresta a varare, forse proprio già in queste ore. Ecco cosa può decidere.

La speranza dei gestori delle discoteche e degli organizzatori di eventi - che sono riusciti a riaprire per appena un paio di mesi dopo il lockdown - resta comunque quella di poter tornare in pista pur nel rispetto delle norme, compreso l’obbligo di Super Green pass che, proprio da domani cambierà la sua durata passando dagli attuali 9 ai 6 mesi.



Il Cdm

A decidere però sarà comunque il consiglio dei ministri che, salvo sorprese, dovrebbe tornare a riunirsi nella giornata di oggi. Sul tavolo ci sarà anche il prossimo decreto per rinnovare le regole su scuola, colori delle zone e quarantene. Nel frattempo è iniziato il conto alla rovescia per il nuovo giro di vite che impone il Green pass nella quotidianità, salvo alcune eccezioni.



I controlli

Sarà necessario presentare il proprio Qr code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici ed attività, poste, banca e librerie comprese. I titolari o gestori degli esercizi non sono però obbligati a verificare il possesso del Green pass, ma possono effettuare dei controlli a campione. Resta consentito il libero accesso nei negozi di generi alimentari in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie e ottiche. Nei supermercati - ha specificato il Governo rispondendo ad una Faq - si può comprare qualsiasi cosa, a prescindere dalla tipologia merceologica. La stretta di domani riguarda anche gli over 50 che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid (solo in provincia di Macerata sono 20mila): scattano in fatti le multe di 100 euro una tantum, come deciso dal decreto che ha imposto l’obbligo vaccinale per questa fascia d’età. Saranno esentate, ovviamente, le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute, salvo la presentazione di una certificazione medica.



Le verifiche

I controlli per le sanzioni saranno fatti a campione e le multe saranno inviate dall’Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della Salute. Il prossimo step arriverà, infine, il 15 febbraio quando entrerà in vigore l’obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori over 50. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro. Tra le altre cose il Governo sta anche ragionando sulla estensione a tempo illimitato del Super Green pass alle persone che hanno già effettuato il booster.



